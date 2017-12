'Rata de cañería' y 'padrino de la derecha venezolana': Maduro a Macri

28 de diciembre 2017 , 09:17 a.m.

28 de diciembre 2017 , 09:17 a.m.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, volvió a atacar este miércoles en la noche al presidente de Argentina, Mauricio Macri, a quien llamó "rata de cañería" y "padrino de la derecha fascista venezolana".

"Macri es el padrino de la derecha fascista venezolana (...) Si ellos (la oposición) llegaran algún día a gobernar Venezuela harían peor que lo que está haciendo Macri en Argentina", dijo Maduro en un acto televisado de entrega de viviendas sociales en Caracas.

El mandatario chavista afirmó que Macri "subió la edad de pensionarse (...) a 70 años" y "además les quitó las pensiones a las personas con alguna discapacidad, a los combatientes de Malvinas" y a "las madres de hogares", y agregó: "es una

rata, una rata de cañería, porque representa a la oligarquía más rancia que desprecia al pueblo".



"Ah, pero si llega a Venezuela un Macri, ¿ustedes se imaginan un Macri en la presidencia de la República de Venezuela? ¿Qué haría? Acabaría con el sistema de seguridad, de protección social", declaró el líder del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).



Durante su intervención, el jefe de la Revolución Bolivariana insistió repetidamente en la importancia de sacarse el "carnet de la patria" para recibir las pensiones y las ayudas sociales del Gobierno, de las que dependen cada vez más venezolanos.



El "carnet de la patria" es un censo paralelo creado por el chavismo, a través del que reparte beneficios del Estado. Los críticos de Maduro han denunciado la utilización de este censo como una forma de control social.

Conflicto con Brasil

Maduro también ironizó sobre la decisión de los gobiernos de Brasil y Canadá de expulsar a los diplomáticos de Caracas de sus países, agradeciendo que "acataran" una medida de la Asamblea Constituyente que desconocen.



"Me gusta mucho (...) que el gobierno no electo de ultraderecha en Brasil y el gobierno con complejo imperialista, de ultraderecha y racista de Canadá han reconocido el poder plenipotenciario de la Asamblea Nacional Constituyente", dijo Maduro.



"Canciller, deles las gracias de mi parte, por favor, oficialmente, por escrito", agregó el mandatario al dirigirse a su ministro de Exteriores, Jorge Arreaza.



A comienzos de semana Canadá y Brasil anunciaron la expulsión de los máximos representantes diplomáticos de Venezuela en sus países, una reacción a la declaratoria de los suyos como "personas non gratas" por parte de la Constituyente.

EFE