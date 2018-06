Reclusos presuntamente armados retienen a 31 funcionarios venezolanos

Un grupo de presos del Internado Judicial de Cumaná, en el estado oriental de Sucre de Venezuela, mantiene retenido desde el lunes a una treintena de funcionarios del Ministerio del Servicio Penitenciario, para exigir su traslado de la cárcel, aseguró este martes la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).

"El OVP pudo constatar que un grupo de internos liderado por un recluso quien funge como 'Pran' (preso líder), retuvo a 32 funcionarios que son personal administrativo y custodios pertenecientes al recinto carcelario y adscritos al ministerio", dijo la ONG en una nota de prensa. Sin embargo, una de las funcionarias fue liberada durante la noche luego de que "en medio del conflicto" sufriera una "fuerte crisis nerviosa".



Los demás funcionarios permanecen retenidos "como medida de protesta para exigir condiciones mínimas de servicios para los 333 privados de libertad que se encuentran en dicho internado judicial", entre las que está "el derecho a la salud y a una alimentación balanceada".

Según el OVP, "presuntamente" los reclusos, que también piden su traslado, "se habrían apoderado de las armas de los custodios que mantienen como rehenes". La ministra del Servicio Penitenciario, María Iris Varela, aseguró la noche del lunes que en esta cárcel hay un narcotraficante -a quien no identificó- que "pide traslado porque no le gusta la disciplina", sin ofrecer más detalles.



La ONG además aseguró que en el lugar ya se encuentra el director del Grupo de Respuesta Inmediata y Custodia (GRIC), Wilmer Apóstol, y una viceministra del Servicio Penitenciario, de la que no se detalló el nombre, para intentar solventar la situación. Asimismo, el OVP también pidió la presencia de la Defensoría del Pueblo y del fiscal superior del estado para garantizar los derechos de los reclusos.



