'Rusia, China y la Unión Europea son enemigos de EE. UU.': Trump

A solo un día de la histórica cumbre, el presidente Donald Trump calificó a Rusia como uno de los “enemigos” de Estados Unidos, término con el que también se refirió a China y la Unión Europea.

Trump llegó el domingo en la tarde a Helsinki en el avión presidencial Air Force One, que aterrizó en el aeropuerto internacional de la capital finlandesa proveniente de Escocia.



Antes de iniciar su gira europea, el mandatario estadounidense ya había predicho que la etapa de Helsinki, donde se reunirá con Putin, sería la “más sencilla”. Pero sus últimas declaraciones podrían atenuar las esperanzas de distensión entre Washington y Moscú.

En una entrevista el sábado en la cadena CBS, difundida el domingo, Trump estimó que Rusia, la Unión Europea (UE) y China eran por diversas razones “enemigos”. “Creo que tenemos muchos enemigos. Creo que la Unión Europea es un enemigo, por lo que nos hacen en comercio”, dijo Trump a CBS.

Creo que tenemos muchos enemigos. Creo que la Unión Europea es un enemigo, por lo que nos hacen en comercio FACEBOOK

TWITTER

“Rusia es un enemigo en ciertos aspectos. China es un enemigo económicamente, ciertamente son un enemigo. Pero eso no significa que sean malos. No significa nada. Significa que son competitivos”, explicó el presidente de EE. UU.



Antes de partir de Escocia, Trump aseguró en su cuenta de Twitter: “Espero reunirme con el presidente mañana”, lunes. Y agregó: “Desafortunadamente, sean cuales sean los resultados que yo obtendré en la cumbre (...) se me harán críticas a mi regreso diciendo que no fue suficiente”.

Trump y Putin, cuyos gestos se observarán atentamente en todo el mundo, se reunirán en la capital finlandesa tras un fin de semana “deportivo”.



El primero disfrutó del golf, su principal actividad física según sus propias palabras, en su lujoso complejo hostelero escocés de Turnberry. El segundo asistió el domingo por la noche a la final del Mundial de Fútbol en Moscú que ganó Francia 4-2 sobre Croacia, y aprovechó la ocasión para reunirse con los jefes de Estado de ambos países: Emmanuel Macron y Kolinda Grabar-Kitarovic.

En víspera de la histórica cumbre, miles de personas se manifestaron el domingo en la capital finlandesa, convocadas por el colectivo Helsinki Calling for Human Rights, integrado por decenas de oenegés y asociaciones.



AFP