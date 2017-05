Embajador de Brasil retorna a Venezuela en "gesto de buena voluntad"

El embajador brasileño en Venezuela reasumirá su cargo el lunes próximo, luego del congelamiento de la relaciones bilaterales en agosto de 2016 por las críticas de Caracas al impeachment que encumbró al presidente conservador Michel Temer, dijo este miércoles el ministro brasileño de Defensa, Raul Jungmann.

"El próximo lunes, el embajador de Brasil, en un gesto de buena voluntad por parte del país, reasumirá su lugar en Venezuela", indicó Jungmann, en referencia a la profunda crisis política, social y económica que atraviesa el país caribeño. "No se puede perder ninguna posibilidad de ayudar a una mediación,", apuntó.



El representante brasileño en Caracas, Ruy Pereira, había sido llamado a consultas el mismo día en que el gobierno venezolano anunció el retiro de su embajador y de que el presidente Nicolás Maduro ordenara congelar los vínculos políticos y diplomáticos.



La reacción contra el impeachment que destituyó a Dilma Rousseff (2011-2016) y puso fin a un ciclo de más de 13 años de la izquierda en el poder en Brasil incluyó roces con los gobiernos de Bolivia, Ecuador y Cuba, todos identificados con el ideario socialista.



El largo período sin embajador brasileño en Caracas fue definido como "una medida diplomática inusual" por una fuente del Ministerio brasileño de Relaciones Exteriores.



Desde que se iniciaron las protestas contra Maduro el 1 de abril, se desató una espiral de violencia que ha dejado 42 muertos y que aún no da señales de encaminarse hacia una salida.



Brasil tuvo un papel activo en el proceso que llevó a suspender a Venezuela del Mercosur, acusándola de incumplimiento de sus compromisos comerciales y políticos, entre ellos la cláusula democrática del bloque.



La Cancillería brasileña dijo no tener información sobre el regreso de Pereira a Caracas.

