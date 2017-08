¿Qué haría un colombiano con $650 millones de dólares?

Javier Hernández vive en Apartadó, no tiene tarjeta de crédito ni cuenta bancaria, pero a través de un punto de Efecty le pagó a theLotter.com para que adquiera a su nombre tres tiquetes del Powerball que sortea un gran acumulado de $650 millones de dólares en Estados Unidos este miércoles.



“Creo que toda una vida no me alcanzaría para gastarme todo ese dinero” afirma Javier emocionado, y probablemente tiene razón, si tenemos en cuenta que $650 millones de dólares alcanzan para comprar un avión privado, un gran yate, una mansión en Beverly Hills, un Lamborghini y si el ganador tiene un corazón grande, aún le quedaría dinero para construir más de una docena de colegios como los que ha fundado Shakira en Colombia.



$650 millones de dólares es una cifra que no le cabe en la cabeza a cualquiera. Es el equivalente a lo que ganaría James en el Bayern Múnich si jugara durante 85 años seguidos, y es 32 veces la herencia dejada por Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, al morir. Para el colombiano de a pié no sería fácil decidir qué hacer con una suma tal de dinero, lo que sí es seguro, es que el ganador, sea colombiano o no, tendría asegurado su futuro y el de varias generaciones adelante.



¿Cómo funciona el servicio de mensajería de theLotter.com?



theLotter.com insiste en aclarar que no es un sitio web de apuestas ya que no realiza los sorteos ni paga los premios de su bolsillo. Su servicio consiste en comprar legalmente los boletos oficiales de más de 50 loterías de todo el mundo incluido el Powerball, cobrando una comisión por adquirir el boleto y escanearlo, de manera que el usuario, sin importar el lugar del mundo donde se encuentre, pueda imprimir y tener en sus manos el tiquete.



¿Se puede participar desde Colombia?



El sitio web de theLotter.com es accesible desde Colombia, cuenta con opciones de pago con tarjeta de crédito, pero también tiene disponible la opción de pago a través de Efecty. Cualquier usuario que no cuente con tarjeta de crédito puede a través del sitio web de theLotter.com obtener un código numérico que al presentarlo en cualquier punto de Efecty, le permitirá pagar por el servicio de mensajería. Inmediatamente después de hacer el pago, el usuario recibe un correo electrónico que confirma su compra, y unas horas después, cuando el tiquete ha sido comprado, el recibo oficial de papel ya aparece visible en su cuenta privada del sitio web.



¿Qué ocurre en caso de ganar?

En caso haber un ganador theLotter.com corre con todos los gastos pagos para que el afortunado ganador viaje a Estados Unidos a reclamar el premio. Además de esto, theLotter.com le asigna un abogado que lo acompaña en los trámites para reclamar el premio, guardando eso sí, el completo anonimato del usuario. Es por ello que las personas que han ganado a través de theLotter.com portan una graciosa máscara “de luchador”, que oculta su identidad.



¿Es el servicio legal en Estados Unidos?



theLotter.com ha sido certificado por la lotería oficial de Oregon en Estados Unidos para adquirir a nombre de usuarios de todo el mundo los boletos del Powerball y la muestra fehaciente de que el sitio web funciona y cumple con su servicio son los numerosos usuarios de todo el mundo que han ganado a través de theLotter.com y entre los que se cuentan personas de El Salvador, Panamá, Canadá, Australia, Rusia, España y muchos otros países.