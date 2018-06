Miles vuelven a rechazar libertad de miembros de ‘la Manada’ en España

Miles de mujeres salieron este viernes de nuevo a las calles de España a protestar. Esta vez lo hicieron para rechazar la decisión de un tribunal español de poner en libertad provisional bajo fianza de 6.000 euros a los cinco condenados por abusar sexualmente de una joven durante la fiesta de San Fermín en el 2016.

Mientras los acusados abandonaban la prisión este viernes después de hacer el pago, las calles de ciudades como Pamplona –ciudad en la que tuvieron lugar los polémicos hechos– se llenaban rápidamente de manifestantes.

El grito “no es abuso, es violación” volvió a recordar en distintas ciudades españolas la reacción provocada, el pasado 26 de abril, por la sentencia que condenaba a los cinco hombres, conocidos como ‘la manada’, por abuso y no por violación, que movilizó a miles de mujeres y planteó en el terreno político la necesidad de revisar el Código Penal para ese tipo de delitos.

“El silencio no es un sí”, se leía en una de las pancartas desplegadas en una marcha en Pamplona, donde se corearon desde el jueves consignas como “no es no, lo demás es violación”, “hermana, yo sí te creo” o “basta ya de justicia patriarcal”. Las mismas consignas se repitieron en otras capitales de España como Barcelona, Madrid, Zaragoza o Bilbao.

Las manifestaciones fueron convocadas por redes sociales, en las que los mensajes de indignación se repetían bajo las etiquetas “Si #LaManada sale, nosotras ocupamos las calles #LasCallesTambienSonNuestras o #YoTeCreo”.

La Audiencia Provincial de Navarra, que decretó la libertad provisional para los cinco miembros de ‘la manada’, justificó la decisión de libertad provisional de los cinco hombres en que la pérdida del anonimato de los agresores hace “impensable” que vuelvan a delinquir, según documentos judiciales conocidos ayer. El tribunal descartó también que exista riesgo de fuga de los cinco sevillanos.

“La repercusión que ha tenido este caso y la presión que ha desatado han alimentado un rechazo social de tal magnitud respecto de los cinco acusados que ello permite cuestionar (...) ese hipotético riesgo de reiteración delictiva”, dijo el tribunal.

Los cinco hombres fueron condenados en abril a nueve años, pero la sentencia no es firme, y la prisión provisional es una medida cautelar que no suele prolongarse más de dos años si no hay riesgo de fuga o de reiteración delictiva.

Tanto la acusación como las defensas anunciaron en su momento recursos contra el polémico fallo, por lo que el Tribunal Supremo es el que tiene que pronunciarse ahora sobre el caso.



En su decisión de ponerlos en libertad, el tribunal consideró que el riesgo de fuga de los condenados podía subsanarse con otras medidas cautelares menos graves.

A pesar de salir en libertad bajo el pago de fianza, a los cinco condenados se les impusieron medidas cautelares, como la obligación de comparecer tres días a la semana en el juzgado correspondiente de su localidad de residencia y se les prohíbe entrar en Madrid, donde reside la víctima, al igual que toda comunicación con ella.

La repercusión del

este caso ha (...) alimentado un rechazo social de tal magnitud, que ello permite cuestionar (...) ese hipotético riesgo de reiteración delictiva FACEBOOK

TWITTER

Igualmente se les retirará el pasaporte y se les prohíbe salir de España sin autorización judicial.



La sesión para decidir sobre la prórroga o no de la libertad condicional de todos ellos se celebró el pasado lunes, al cumplirse el próximo 7 de julio dos años de su encarcelamiento.



Según dijo Agustín Martínez, abogado de los cinco condenados, están “absolutamente contentos con la posibilidad de volver a regularizar sus vidas” y “obviamente” todos ellos volverán a Sevilla (su ciudad origen) para “esperar” una resolución firme.

La formación de izquierda Podemos denunció el “sesgo machista de la justicia” y mostró su apoyo a las manifestaciones. También anunció que presentará en el Congreso la propuesta para una ley integral contra las violencias sexuales para aumentar la protección a las víctimas.



Otros partidos como Ciudadanos (liberales) compartieron la intranquilidad por lo sucedido. Su líder, Albert Rivera, calificó de “preocupante que unos condenados por abuso sexual queden en la calle pudiendo reincidir mientras esperan sentencia firme”.



EFE Y REUTERS