Putin y su ideal en un nuevo periodo de gobierno: fortalecer a Rusia

07 de mayo 2018 , 10:07 a.m.

Este lunes, Vladimir Putin se posesionó por cuarta vez como presidente de Rusia. Putin ha estado en el poder ejecutivo de este país desde el 2000, una década después de la desaparición de la Unión Soviética (Urss), y permanecerá allí hasta 2024.



Su antecesor fue Boris Yeltsin, quien se enfrentó a un país con una economía inestable.



Muchos consideran que, gracias a Putin, Rusia ha recuperado su grandeza. Esto en parte por el aporte económico de los hidrocarburos.

Vladimir Putin estrecha la mano del presidente de la Corte Constitucional de la Federación Rusa, Valery Zorkin durante la sesión de investidura del dirigente ruso en el Gran Palacio del Kremlin. Foto: EFE

Una de sus promesas de trabajo fue que, durante los seis años de su nuevo mandato, probará que Rusia es un actor fuerte y crucial en la comunidad internacional. Además dijo que trabajará en pro de la calidad de vida de los rusos.



"Considero mi deber y el sentido de mi vida hacer todo lo posible por Rusia, por su presente y por su futuro", aseguró.



En marzo pasado, fue reelegido presidente con el 76,6% de los votos, mientras que a su mayor rival, Alexei Navalny, se le prohibió presentarse a las elecciones.

Putin no podrá lanzarse de nuevo a las elecciones en 2024, a menos de que haya una reforma constitucional

Putin propuso como primer ministro a Dmitri Medvedev, quien está en el cargo desde el 2012. La Cámara baja del Parlamento ruso es la que debe aprobar esto y, teniendo en cuenta que la mayoría de parlamentarios hacen parte del partido oficialista Rusia Unida, no se prevé mayor oposición.



Putin fue presidente de Rusia por dos periodos seguidos, desde 2000 hasta 2008, año en el cual Medvédev se posesionó en el cargo y lo ejerció hasta 2012, mientras Putin hacía de primer ministro. En el 2012 intercambiaron de nuevo.

Durante su campaña, Putin habló sobre reducir los gastos militares entre 2018 y 2019 y negó la existencia de una nueva carrera armamentística.



Según el analista Dmitri Orechkin, el objetivo del nuevo periodo de Gobierno "no es anexar nuevos territorios a Rusia, sino hacer que el mundo entero tome en cuenta los intereses rusos y acepte sus conquistas".



Putin no podrá lanzarse de nuevo a las elecciones en 2024, a menos de que haya una reforma constitucional, pues la Constitución rusa no permite más de dos mandatos seguidos.



