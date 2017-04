Lenín Moreno, un nuevo estilo para la Revolución Ciudadana en Ecuador

03 de abril 2017 , 11:08 a.m.

Lenín Voltaire Moreno Garcés, vencedor de las presidenciales ecuatorianas del domingo según los últimos datos oficiales, encarna un nuevo estilo para gobernar, basado en el diálogo y el rechazo a la confrontación, a la que nunca rehuyó el gobernante Rafael Correa, siempre crítico con la oposición, los ricos y el "viejo país".

Nació en la ciudad de Nuevo Rocafuerte, en 1953, en la provincia amazónica de Orellana, muy cerca de la frontera con Perú, donde sus padres eran maestros. Esa cercanía a la selva le movió a ser un defensor del medioambiente y su convivencia con pueblos indígenas le hizo inclinarse hacia las causas sociales. La solidaridad “es la razón por la que estoy aquí en este momento, porque si no vives para servir, no sirves para vivir”, aseveró el 1 de octubre pasado tras ser ratificado como candidato presidencial por su formación política.



Desde 1998 se desplaza en silla de ruedas, ya que quedó parapléjico a causa de un disparo que sufrió durante un asalto. Por ello, durante el tiempo que fue vicepresidente de Ecuador en el Gobierno de Correa (2007-2013) impulsó programas de asistencia a personas discapacitadas, lo que le propició la gratitud del pueblo y el reconocimiento internacional, pues muchos países se interesaron en replicar sus planes.



Esa tarea la continuó después de abandonar el Gobierno, cuando el ex secretario general de la ONU Ban Ki-moon, le designó como su enviado especial sobre Discapacidad y Accesibilidad, cargo que abandonó al aceptar la candidatura a la Presidencia por su movimiento político, Alianza País (AP), partido que se conformó para las elecciones del 2006 y en el que Moreno fue binomio ganador con Rafael Correa.

La victoria de Lenín Moreno supone la continuidad de las políticas del presidente Rafael Correa en Ecuador.

Un estilo conciliador y con sentido del humor

De tendencia de izquierda, su estilo en el Gobierno, y fuera de él siempre fue diferente al de Correa. Moreno es conciliador y se apoya en el humor, del cual es un estudioso y apasionado. Ha escrito más de 50 títulos sobre el tema, que abordó con dedicación luego de su asalto en el 98 y del que se desprendió su descubrimiento por la "medicina" del humor y la risa, "porque cuando ella está, el dolor no puede estar", ha afirmado el candidato, quien defiende las propiedades analgésicas y terapéuticas de reír.



Tras aquella dura experiencia, su padre, Servio Moreno, cuenta que Moreno le dijo: "la vida continúa, papá" y le confesó que había perdonado a su agresor.



"Encontré paz espiritual en el momento en que empecé a rezar por la persona que me disparó. Seguramente a ese joven le faltó mucho amor", reveló Moreno en una ocasión.



Moreno acostumbra a bromear con quienes le rodean y a menudo hace chistes en sus intervenciones públicas que, en ocasiones, finaliza entonando canciones, pues la música es una de sus aficiones.



Con 64 años, afirma que seguirá la línea del presidente saliente pero aplicará cambios en el estilo y trabajará en favor de "los más olvidados de entre los olvidados".

Su rechazo al choque frontal le llevó a desestimar, durante la campaña electoral, propuestas para mantener debates electorales con su contendiente, el opositor Guillermo Lasso, y a ofrecerse, en cambio, para conversaciones e intercambios de ideas en los que dar a conocer las propuestas de gobierno de ambos aspirantes.



Moreno es Licenciado en Administración Pública por la Universidad Central (estatal), fue profesor de secundaria y empresario dedicado a la promoción turística antes de desembarcar en la política. Es casado con Rocío y padre de Cristina, Karina e Irina.



El próximo presidente de los ecuatorianos sostiene que la política "no es fea", aunque el concepto "ha sido prostituido".



