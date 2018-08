Bachelet, la nueva alta comisionada de la ONU para los DD.HH.

La expresidenta chilena Michelle Bachelet es la nueva jefa de Derechos Humanos de la ONU. La designación fue aprobada este viernes por la Asamblea General de Naciones Unidas.

El pasado miércoles, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, había anunciado la nominación de Bachelet, quien reemplazará al jordano Zeid Ra'ad al-Hussein, que a fin de mes dejará el cargo, después de cuatro años al mando de la oficina con sede en Ginebra. Bachelet regresará a la organización a partir del 1 de septiembre.



Bachelet, quien fue torturada durante la dictadura de Augusto Pinochet, fue la primera mujer presidenta de Chile, una de las economías más desarrolladas de América Latina. De profesión pediatra fue durante dos periodos (2006-2010 y 2014-2018) mandataria de su país.Bachelet también encabezó entre 2010 y 2013 ONU Mujeres, un organismo que apoya la igualdad de género y el empoderamiento femenino.

Durante su segunda gestión impulsó una agenda más radical en materia de impuestos y gasto público, así como en temas como el aborto y el matrimonio homosexual en un país socialmente conservador.



Zeid dijo a principios de mes a periodistas en Nueva York que no aspiraba a cumplir un segundo período porque no creía contar con el apoyo de potencias mundiales clave, como Estados Unidos, China y Rusia. Zeid fue muy crítico de algunas de las políticas del presidente estadounidense, Donald Trump, y sus ataques contra los medios.



En declaraciones a los periodistas, Guterres se mostró "encantado" por el respaldo dado por los Estados miembros a la expresidenta chilena, a quien calificó como una "figura formidable". "En casa, ha conocido las alturas y las profundidades: como primera mujer en servir como presidenta del país, pero también como superviviente de la brutalidad de las autoridades que la atacaron a ella y a su familia hace muchas décadas", recordó.



Además, Guterres destacó que Bachelet "fue también una pionera en Naciones Unidas", dando a ONU Mujeres un arranque "dinámico e inspirador" como su primera directora ejecutiva.



"Ahora, asume un papel para el que se adapta perfectamente. En este año en el que celebramos el 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, no puedo pensar en una opción mejor", subrayó.

El jefe de la ONU destacó que Bachelet asumirá el puesto en un momento difícil para los derechos humanos, en medio de un aumento del odio y de la desigualdad, de un retroceso en el respeto las normas internacionales y con la libertad de prensa bajo amenaza. "Para navegar estas corrientes, necesitamos a una defensora contundente de todos los derechos humanos: civiles, políticos, económicos, sociales y culturales", opinó.



Para Guterres, esa figura es Bachelet, alguien que "ha vivido bajo la oscuridad de una dictadura", que como médico conoce los deseos de salud y otros derechos que tiene la población y que es consciente de las responsabilidades de los líderes nacionales e internacionales.



"Bachelet reúne todas las condiciones -valor, perseverancia, pasión un profundo compromiso con los derechos humanos- para tener éxito como Alta Comisionada", señaló desde Ginebra Zeid Ra'ad al-Hussein, el actual alto Comisionado para los DD.HH.



Michelle Bachelet será la séptima persona en ejercer el cargo de Alto Comisionado desde la creación de la Oficina en 1993. Zeid Ra’ad Al-Hussein lo ha desempeñado desde el 1 de septiembre de 2014. Sus predecesores fueron: José Ayala-Lasso (1994-97); Mary Robinson (1997-2002); Sergio Vieira de Mello (2002-03); Louise Arbour (2004-08); y Navi Pillay (2008-14).



La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos está dotada con un personal de unas 1.300 personas aproximadamente y colabora con unos 700 oficiales de derechos humanos integrados en misiones de paz u oficinas para asuntos políticos de la ONU. En total, la Oficina del Alto Comisionado está presente en 67 países en todo el mundo y tiene su sede en Ginebra, Suiza.



La embajadora estadounidense ante la ONU, Nikki Haley, dijo el miércoles en un comunicado que el Alto Comisionado por los Derechos Humanos de la ONU puede tener una "voz fuerte" en temas clave.



"La ONU no ha logrado abordar adecuadamente crisis de derechos humanos importantes en Irán, Corea del Norte, la República Democrática del Congo y otros lugares, o detener su obsesión crónica, desproporcionada con Israel. Depende de la señora Bachelet manifestarse contra estas fallas en lugar de aceptar el status quo", dijo Haley.



Estados Unidos se retiró en junio del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, con sede en Ginebra, un organismo separado de la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, pero que trabaja de cerca con éste, por lo que calificó como un sesgo crónico contra Israel y la falta de reformas.



Redacción EL TIEMPO

Con información de agencias Reuters y EFE