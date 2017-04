En cese humanitario, ataque deja más de 100 sirios muertos

Ya ni los acuerdos humanitarios ni los procesos de evacuación son de confiar en la golpeada Siria. Los cerca de 5.000 civiles y milicianos evacuados el pasado viernes de los pueblos chiíes de Fua y Kafraya, en la provincia siria de Idleb –leales al régimen–, fueron blanco este sábado de un ataque con carro bomba que dejó al menos 100 muertos y decenas de heridos, según información revelada por los miembros de la Defensa Civil Siria.

El Observatorio Sirio de Derechos Humanos cifró, horas antes, en 43 los muertos por el estallido que se produjo en la zona de Al Rashidín, a las afueras de la ciudad de Alepo (norte), donde las víctimas estaban esperando a ser trasladadas a su destino final, en el marco de un acuerdo de evacuación entre el Gobierno sirio y la oposición.



Según el observatorio, el vehículo que estalló provocó una gran destrucción en los autobuses a bordo de los cuales los evacuados llegaron a Alepo y esperaban ser llevados al pueblo de Yebrín, cercano a la urbe.



Imágenes posteriores a la explosión muestran los autobuses carbonizados y numerosos cadáveres esparcidos en los alrededores de los mismos, así como sobresaliendo de las ventanillas de los vehículos, que estallaron con la deflagración.



Entre los cuerpos, muchos de ellos menores de edad, hay mantas y ropa de los evacuados, que abandonaron sus hogares en Fua y Kafraya, después de haber permanecido cercados por más de dos años por varias facciones islámicas e insurgentes.



Según información revelada este sábado, el carro bomba se introdujo en la zona con el pretexto de entregar ayuda humanitaria, pero no precisó quién podría haberlo conducido hasta allí.



El Observatorio informó este sábado que entre los evacuados hay 1.500 milicianos leales al Gobierno sirio, pero precisamente el número de los hombres armados que salieron de las poblaciones sitiadas causó una disputa entre las partes y bloqueó el traslado durante más de 36 horas.



La evacuación dio comienzo este sábado en virtud de un acuerdo alcanzado en marzo entre el grupo chií libanés Hezbolá e Irán, aliados de Damasco, y la facción siria Ejército de la Conquista, y que fue auspiciado por Catar.



El pacto incluye la salida de combatientes rebeldes y sus familias de las localidades de Madaya y Al Zabadani, –bastiones rebeldes– ubicadas al noroeste de la capital siria y sitiada por las fuerzas gubernamentales.



Poco después de la explosión del sábado, se reanudó el proceso de evacuación, tanto de los residentes de Fua y Kafraya, como de los más de 2.500 civiles y combatientes que salieron este sábado de Madaya y que también se habían quedado bloqueados a las afueras de Alepo.



Desde este sábado, la Media Luna Roja siria les había prestado asistencia en esa área, aunque algunos de los evacuados se quejaron de que no les han ofrecido comida caliente y que apenas han podido bajarse de los autobuses. Por el momento, ningún grupo ha reivindicado el ataque, cuyo objetivo parecen ser los evacuados chiíes, pero también podrían haber sido los insurgentes que los custodiaban en Al Rashidín.



El grupo Liberación del Levante (exfilial siria de Al Qaeda) difundió a través de su cuenta de Telegram información y fotografías de la explosión, y responsabilizó de la misma al grupo chií Hezbolá. Según un comunicado, el carro bomba estaba cargado con metralla y explosivos, y fue detonado “de forma deliberada” por un miembro de la milicia libanesa, que huyó del lugar rápidamente.



Asimismo, añadió que la mayor parte de las víctimas son “revolucionarios”, en referencia a los combatientes insurgentes, y trabajadores de organizaciones humanitarias.



La televisión estatal atribuyó a los “grupos terroristas” – término utilizado por el régimen para designar a rebeldes y yihadistas– la responsabilidad de este ataque. La oposición siria condenó este ataque. “Rechazamos todas las acusaciones contra la oposición por este crimen odioso. Nuestro papel era garantizar la seguridad de los civiles, no matarlos”, afirmó por su parte el grupo rebelde Ahrar al Sham en Twitter.



EFE