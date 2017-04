Tillerson ya habla de retiro de Al Asad

Luego de que el Ministerio de Sanidad turco confirmó en un comunicado que el agente químico utilizado en el ataque contra la localidad de Jan Sheijun, al noreste de Siria, es gas sarín, las voces de protestantes y líderes de diferentes países se han acrecentado para presionar por una condena al régimen del presidente sirio, Bashar al Asad.

Estados Unidos, Francia y el Reino Unido fueron los que lideraron el proyecto de resolución frente a la ONU, para condenar el ataque ocurrido el pasado martes, pero no prosperó debido a la oposición de Rusia, aliada de Damasco que considera el borrador “inaceptable”.



Según el presidente ruso, Vladimir Putin, no se puede acusar sin pruebas al régimen de Al Asad, a lo que el Kremlin añadió que Washington no dispone de información “objetiva”, “fiable” ni “realista” para culpar al Gobierno sirio de lo ocurrido.



Sin embargo, la afirmación turca surge tras la autopsia realizada a tres pacientes fallecidos, en los cuales se detectaron síntomas que hacen pensar que han estado expuestos a sustancias químicas (sarín).



“Algo debería pasar con Al Asad” tras el ataque químico, dijo el presidente de EE. UU., Donald Trump. El secretario de Estado estadounidense, Rex Tillerson, dijo que se dará una “respuesta apropiada” en el sentido de un probable ataque militar, y que “se están dando pasos para movilizar a una coalición para retirar al presidente sirio, Bashar al Asad, pero agregó que dicho esfuerzo probablemente se llevará a cabo después de que los terroristas del Estado Islámico en el país sean derrotados y haya una cierta estabilidad en Siria.



“También es muy importante que el Gobierno ruso considere cuidadosamente su apoyo continuo al régimen de Al Asad”, indicó.



Más temprano, el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, anunció que se están presentando al presidente Trump varias opciones y dijo que el mandatario habló con otros líderes sobre la posibilidad de establecer “zonas seguras” para proteger a los civiles.



Por su parte, la canciller alemana, Ángela Merkel, calificó de “vergüenza” que no prosperara la resolución de condena e instó al esclarecimiento de este “acto bárbaro”.

“Un ataque con armas químicas es un crimen de guerra. Lo que significa que debemos hacer cuanto esté en nuestras manos para aclararlo”, afirmó la jefa del Gobierno de Berlín, y añadió en una comparecencia, tras su encuentro con líderes regionales alemanes, que quienes le negaron el apoyo deberán tener en cuenta “su propia responsabilidad” en ello.



De igual forma, Merkel apuntó que “lamentablemente, hay muchos indicios de que procedió del régimen de Al Asad, tanto ese ataque como el consiguiente bombardeo de un hospital”.



El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, dijo sentirse “horrorizado” con el uso de armas químicas y llamó a la comunidad internacional a “hacer más para condenar y para investigar” los hechos de Siria.



Por último, el secretario general de la ONU, António Guterres, dijo este jueves que su principal preocupación es garantizar que haya “responsabilidad” por lo sucedido, pero no quiso pronunciarse sobre las informaciones que aseguran que Estados Unidos está evaluando una acción militar unilateral.



AFP, EFE y Reuters