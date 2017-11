Putin lanza proyecto de paz para Siria junto con Erdogan y Rohaní

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, logró este miércoles el respaldo de sus colegas turco e iraní, Recep Tayyip Erdogán y Hasan Rohaní, respectivamente, para poner en marcha un nuevo proceso de paz para Siria, pero ninguno de ellos consiguió acordar los detalles ni ponerle fecha a la cita.

"Los presidentes de Irán y Turquía respaldaron la iniciativa de convocar un congreso para el diálogo nacional sirio", dijo Putin al comparecer ante la prensa tras la cumbre que reunió a los tres mandatarios en la ciudad rusa de Sochi, a orillas del mar Negro.



Sin embargo, las dos horas que duró el encuentro no fueron suficientes para acordar qué delegaciones participarán en ese congreso con el que Putin quiere impulsar su propio foro de negociaciones sobre el futuro de Siria ante el estancamiento del conocido como proceso de Ginebra.



Y eso que al inicio de la cita, cuando las cámaras de televisión retransmitían las primeras intervenciones, Erdogán se mostró seguro de que este miércoles se tomarían "decisiones cruciales", mientras que Putin prometió "una discusión sustancial y con resultados, dado el trabajo previo para dotar de contenido la reunión".



Al final, los mandatarios encargaron a sus responsables de Exteriores, Defensa y servicios secretos "trabajar sobre la composición y la fecha del congreso". Con toda seguridad, Erdogán volvió a mostrar su tajante rechazo -expresado públicamente en más de una ocasión- a aceptar que los kurdos formen parte de cualquier negociación sobre el futuro modelo de Estado sirio.



El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, reconoció al término de la cumbre que la participación de los kurdos en el congreso se trató durante la reunión e insistió en la postura defendida por Putin.

El presidente ruso lo dejó claro al inicio de la cumbre, cuando dijo que la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Siria "prevé la puesta en marcha de un amplio diálogo con la participación sin excepción de todos los grupos étnicos, confesionales y políticos" que viven en el país árabe.



El anfitrión del encuentro invitó a sus colegas a tomar decisiones trascendentales y advirtió de que el proceso político "no será fácil y exigirá compromisos y concesiones de todas las partes". "Propongo discutir hoy los parámetros de ese foro. El pueblo sirio debe decidir por sí mismo su futuro, consensuar los principios de su orden constitucional", afirmó al pedir a sus homólogos que ayuden a impulsar el congreso, además de poner los cimientos para un ambicioso programa de reconstrucción de Siria.



Ver también: Rusia frena pesquisa contra Siria por uso de armas químicas



Ya al término de la cumbre, Erdogán, cuyas declaraciones fueron las más escuetas en la comparecencia ante la prensa, dijo que los tres países deben "tomar medidas para reforzar la confianza" entre el Gobierno del presidente sirio, Bachar al Asad, y los grupos armados de la oposición respaldados por Turquía.



Mientras, Putin y Rohani destacaron que el grupo yihadista Estado Islámico (EI) ha recibido un golpe decisivo en Siria y que ahora se abre una oportunidad real de poner fin a la guerra en ese país.



El presidente ruso recalcó que a esta situación se ha llegado gracias a la estrecha cooperación de los tres países en el marco del proceso de Astaná, que permitió adoptar hace un año el alto el fuego entre las fuerzas gubernamentales y la oposición. "Quiero destacar el papel desempeñado por el presidente de Turquía y el presidente de Irán. Sin su postura el proceso de Astaná no existiría.



No habría cese de hostilidades, ni alto el fuego ni zonas de distensión", subrayó.

Putin se reunió el lunes con Al Asad y habló por teléfono con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y con el rey Salman de Arabia Saudí, todo con el declarado objetivo de dar el empujón definitivo a su proyecto de negociaciones en Sochi.



Toda la artillería diplomática desplegada por el Kremlin apuntaba a que la cumbre de hoy sería crucial para dar vida al último gran proyecto de Putin, pero aún habrá que esperar para ver si el presidente ruso logra marcar el paso en el arreglo de un conflicto que dura ya más de seis años.



EFE