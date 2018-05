Irán advierte a EE. UU. de consecuencias si abandona pacto nuclear

El presidente iraní advirtió a Estados Unidos que lamentará "como nunca" un eventual abandono del acuerdo internacional sobre el programa nuclear de Teherán, mientras que el ministro de Relaciones Exteriores británico, Boris Johnson, se bate este lunes por intentar salvar trato convenciendo al gobierno de Donald Trump.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha amenazado con retirar al país del acuerdo el 12 de mayo, exigiendo a sus aliados europeos que "arreglen los terribles fallos" o de lo contrario él volverá a imponer sanciones.



"Si Estados Unidos abandona el acuerdo nuclear, verán pronto que lo lamentarán como nunca en la historia", declaró el presidente iraní Hasan Rohani, en un discurso en Sabzevar (noroeste) difundido por la televisión.



"Trump debe saber que nuestro pueblo está unido, el régimen sionista (Israel) debe saber que nuestro pueblo está unido", agregó Rohani. En principio, el 12 de mayo, a más tardar, Donald Trump debe anunciar si Estados Unidos se retira del acuerdo firmado en julio de 2015 por los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU (EEUU, Gran Bretaña, Francia, Rusia, China) más Alemania e Irán.



Con este texto, Irán declara que no busca dotarse del arma atómica y acepta moderar su programa nuclear para dar al mundo la garantía de que sus actividades no tienen fines militares. A cambio, Teherán obtuvo el levantamiento progresivo de las sanciones internacionales, que significaron un duro golpe a su economía.

Trump debe saber que nuestro pueblo está unido, el régimen sionista (Israel) debe saber que nuestro pueblo está unido FACEBOOK

TWITTER

Johnson en Washington

Un alto funcionario israelí dijo el domingo que Trump no ha informado a su país si se retirará o no del acuerdo. "En efecto, yo no sé qué va a decir Trump porque no me ha dicho", señaló el alto cargo que pidió permanecer en el anonimato, dejando claro que es Israel él que no ha sido informado sobre al decisión.



En los últimos días, el presidente francés, Emmanuel Macron, ha intentado salvar el acuerdo, a lo cual Rohani respondió que éste "no es negociable". El ministro de Relaciones Exteriores británico inicia este lunes una visita de dos días a Washington, con el tema del acuerdo nuclear a la cabeza de la agenda, indicó su despacho.



El representante británico tiene previsto reunirse con el vicepresidente Mike Pence, el Asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, y los encargados de política exterior en el congreso.

Johnson ha dicho que el Reino Unido, que sigue comprometido con el acuerdo, Estados Unidos y Europa estaban "unidos en sus esfuerzos por hacer frente al comportamiento iraní, que hace menos segura la región de Oriente Medio, sus actividades cibercriminales, su apoyo a grupos como Hezbolá y su peligroso programa de misiles".



El apoyo de Irán al presidente sirio Bashar al Asad, mediante el grupo armado libanés Hezbolá en la guerra civil siria y su respaldo a los rebeldes hutíes, también chiitas, en Yemen han sumado tensiones a la relación entre Teherán y los países occidentales.



AFP