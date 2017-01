Piden a Rusia y Turquía obligar a Damasco a cumplir la tregua en Siria

El vicepresidente de la opositora Comisión Suprema para las Negociaciones (CSN), George Sabra, exigió este martes a Rusia y Turquía que obliguen al Gobierno de Damasco a cumplir la tregua declarada en Siria el pasado 30 de diciembre. "Todas las facciones de la oposición que firmaron la tregua la están respetando, por lo que instamos a Moscú y Ankara a que obliguen al régimen a cumplirla", dijo a Efe por teléfono Sabra.

La CSN es la principal alianza opositora siria y engloba tanto a grupos políticos como militares. Sabra señaló que el cese de las hostilidades respondió a las peticiones del pueblo sirio y "las facciones la firmaron en nombre de la revolución, pero hay una parte que no la cumple y es el régimen y sus milicias, que están cometiendo violaciones especialmente en el valle del Barada". (Lea también: CPI, maniatada para juzgar crímenes de guerra en Siria)

Esa zona al noroeste de Damasco, por donde pasa el río Barada, que nutre de agua a la capital, es desde finales del mes pasado escenario de enfrentamientos entre ambos bandos.

La tregua actual en Siria es fruto de un pacto entre Rusia, que apoya al Gobierno sirio, y Turquía, que respalda a la oposición, países que también acordaron la convocatoria de una ronda de negociaciones de paz, prevista para el próximo 23 de enero en Astaná.

Pese a que Moscú afirmó que la oposición y el Ejército sirio se habían comprometido por escrito a participar en conversaciones de paz, Sabra reveló que la CSN todavía no ha decidido si acudirá o no a la cita en la capital de Kazajistán. "No hemos recibido aún invitación alguna, no conocemos el programa, ni la lista de invitados, ni el objetivo, por lo que no hemos tomado ninguna decisión al respecto", subrayó. (Además: Rusia comienza a reducir su dispositivo militar en Siria)

Sabra, que es miembro del equipo negociador de los opositores, reiteró que su organización aboga por la aplicación de la Declaración de Ginebra, aprobada en junio de 2012 por las potencias internacionales y que estipula la creación de un órgano de Gobierno transitorio en Siria, con miembros del régimen y de la oposición.

Dicho órgano, recordó Sabra, debería tener todas las prerrogativas del presidente y del Ejecutivo. Asimismo, el dirigente de la CSN hizo un llamamiento para que se implementen las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU referidas al cese de los bombardeos y la entrada de ayuda humanitaria.

