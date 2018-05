Pesimismo entre palestinos e israelíes frente a un futuro de paz

Los hechos de los últimos días –en los que al menos 60 palestinos murieron tras las protestas por la apertura de la embajada de EE. UU. en Jerusalén– parecen haber vuelto a alejar más todavía a israelíes y palestinos de la posibilidad de sentarse nuevamente a negociar.



Los palestinos sostienen que fue una “matanza” de Israel de participantes en “manifestaciones civiles pacíficas” y los israelíes responden que lo que hubo fue un intento de “asalto a su frontera soberana, orquestado por Hamás, para cometer atentados”, ante lo que debían defenderse.

En lo que sí parecen coincidir las partes es en las serias dudas acerca de lo que sigue de ahora en adelante.



Gerald Steinberg, catedrático de Ciencias Políticas en la Universidad de Bar Ilan, dijo a EL TIEMPO que no es oportuno usar el término ‘proceso de paz’ sino intentar únicamente ‘administrar el conflicto’ entre Israel y Palestina.

Tendemos a hablar de la paz y de metas grandiosas, pero creo que tenemos que ser más modestos al respecto y simplemente buscar el camino para bajar la tensión

Sobre los eventos de los últimos días señala que han llevado a ambas partes a sacar conclusiones. “Creo que ahora Hamás en Gaza comprende que no lograrán infiltrar terroristas por la frontera con Israel para cometer grandes atentados a través de las manifestaciones ficticias. Y del lado israelí, creo que se comprende que hay que hallar el modo de ayudar a la población palestina que sufre en la Franja de Gaza sin fortalecer a Hamás”, señala Steinberg.

Hanan Ashrawi, una de las portavoces de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), exhortó a la comunidad internacional “a intervenir de inmediato antes de que las ramificaciones y consecuencias de esta situación no puedan ser contenidas”. Sostuvo que “es imperioso rescatar las probabilidades de paz y estabilidad antes de que sea tarde”.



Ashrawi, que años atrás participó en negociaciones de paz con Israel, no se limita en sus críticas a EE. UU. por el traslado de la embajada. Criticó duramente también a Guatemala, que secundó a Washington al respecto, señalando que “con ello ha desafiado el derecho internacional y ha apoyado la anexión ilegal de Jerusalén por parte de Israel”.



La pregunta ahora es qué ocurre con la Autoridad Palestina, dado que Hamás nunca fue interlocutor de Israel mientras que Yaser Arafat, primero, y luego el actual Presidente Mahmud Abás, sí.



“Los palestinos en Cisjordania, bajo el liderazgo de Abás, ya comprenden que el tiempo no corre a su favor. Los estadounidenses sentaron un precedente con el tema de la embajada que trasladaron a Jerusalén, sin que los palestinos hayan recibido nada”, asegura Steinberg.



Por su parte, el profesor Muhamad Dajani, excatedrático de Ciencias Políticas en la Universidad Al Quds y fundador del movimiento conciliador Wasatía, dijo a EL TIEMPO que “la decisión de Washington no puede cambiar la realidad en el terreno”.



Además de celebrar “la solidaridad de la comunidad internacional”, señala que las divisiones existentes en la realidad “no cambian por el traslado de la embajada”.



Recalca que “la comunidad internacional no reconoce la soberanía israelí en el terreno, ni tampoco puede echar por la borda la barrera psicológica que existe entre las dos partes de la ciudad, la occidental que es judía y la oriental, que es árabe”.



Su recomendación es “negociar y hallar un acuerdo pacífico, para que los extremistas no se sigan fortaleciendo”. Está convencido de que “decisiones unilaterales de Israel o EE. UU. no conducirán a nada”.



Jana Beris

Corresponsal de EL TIEMPO

Jerusalén