No aceptamos 'ningún plan' de paz de EE. UU.: Presidente palestino

El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás, declaró este viernes en París que no aceptará "ningún plan" de paz de Estados Unidos para el conflicto israelo-palestino, al estimar que Estados Unidos se "desacreditó" reconociendo a Jerusalén como capital de Israel.

El presidente francés, Emmanuel Macron, que se reunió con Abás, estimó por su parte que Estados Unidos "se marginó" al anunciar su decisión el 6 de diciembre.



"No aceptaremos ningún plan de parte de Estados Unidos", dijo Abás, al día siguiente de que la Asamblea General de la ONU condenara ampliamente la decisión tomada por Donald Trump. "Estados Unidos se descalificó a sí mismo", añadió el presidente de la Autoridad Palestina, que ha rechazado reunirse con el vicepresidente estadounidense, Mike Pence, durante su próximo viaje a Oriente Medio. "Ya no es un mediador honesto en el proceso de paz", sentenció.



Estados Unidos prepara un plan de paz para la región, que será presentado en el segundo trimestre de 2018.



De los 193 países miembros de la ONU, 128 votaron a favor de una resolución de condena al reconocimiento estadounidense de Jerusalén como capital israelí, entre estos, aliados como Francia y Gran Bretaña.

Un total de 35 Estados, entre ellos Canadá, México y Polonia se abstuvieron, 21 no tomaron parte y nueve votaron contra, entre ellos Israel y Estados Unidos.

Washington había amenazado financieramente a los países que votaran en contra.

Abas fustigó estas amenazas: "No se pueden imponer posiciones utilizando dinero", dijo.

"Presidente, confiamos en usted"

A Macron, el presidente de la Autoridad Palestina pidió su colaboración: "Presidente, confiamos en usted (...) esperamos mucho, mucho de usted", dijo durante una rueda de prensa conjunta.



Pero el presidente francés -en el cargo desde hace siete meses -, se abstuvo de anunciar un papel motor de su país en este conflicto que envenena las relaciones internacionales desde hace décadas.



Macron descartó paralelamente un reconocimiento unilateral por parte de Francia de un Estado palestino. "No creo" que fuera una decisión "eficaz", dijo Macron, recordando que el anuncio unilateral estadounidense de reconocer a Jerusalén como capital de Israel provocó "altercados en la región". "Cometería un error parecido", señaló.



El presidente francés, que viajará a Oriente Medio en 2018, recordó que la posición de su país se basa en que "no hay alternativa a la solución de los dos Estados y no hay solución sin acuerdo entre las partes sobre Jerusalén".



Abás reconoció, por otro lado, la "dificultad" del proceso de reconciliación entre los dos grupos palestinos, Hamas y Fatah. "Hay muchos obstáculos, pero estamos determinados a seguir" por esta vía, agregó.



Un alto responsable del movimiento islamista Hamas, en el poder en la Franja de Gaza, advirtió el jueves contra el fracaso de este proceso con Fatah, la formación que dirige Abás.



"La reconciliación está fracasando y todos debemos intervenir para salvarla", afirmó Yahya Sinwar, jefe de Hamas en Gaza. Según un acuerdo concluido bajo los auspicios de Egipto, Hamas debía transferir el 10 de diciembre pasado el control de la Franja de Gaza a la Autoridad Palestina reconocida por la comunidad internacional.



Pero los islamistas siguen controlando mayoritariamente el enclave.