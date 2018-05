La OPAQ confirma el uso de cloro en un ataque en Siria en febrero

16 de mayo 2018 , 05:21 a.m.

La Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) confirmó este miércoles que en febrero se utilizó "presumiblemente como arma química" cloro durante un ataque contra la localidad siria de Saraqeb.

Una misión de investigación de la OPAQ pudo esclarecer que "el cloro fue liberado de los cilindros por impacto mecánico en el barrio de Al Talil, en Saraqeb", dijo un comunicado de la Organización.



El equipo encontró dos cilindros "en los que pudimos establecer que habían contenido cloro". Las incautaciones de muestras en la región también "mostraron una inusual presencia de cloro en el entorno local", precisó la organización establecida en La Haya.

De acuerdo con su función, la OPAQ no dijo quién pudo utilizar este cloro, en esta compleja guerra civil que afecta a Siria desde hace siete años.



El pasado 4 de febrero once personas fueron atendidas por dificultades respiratorias en la localidad de Saraqeb, declaró en aquel momento el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos (OSDH).



Mohammad Ghaleb Tannari, un médico en una localidad cercana a Saraqeb, en la provincia de Idlib, declaró a la 'AFP' en aquel mismo momento que su hospital había atendido a once personas por "síntomas correspondientes a una inhalación de gas de cloro, incluyendo agotamiento, dificultades respiratorias y tos".



La OPAQ dijo que durante su investigación preguntó a testigos y confirmó por su parte que un "varios pacientes habían sido tratados por los síntomas correspondientes a una exposición al cloro".



Otra misión de la OPAQ está esperando los resultados de una difícil investigación en la ciudad siria de Duma, en Guta, por acusaciones de ataque con cloro y gas sarín que dejaron al menos 40 muertos el 7 de abril.



