Once muertos y más de 300 detenidos en seis días de protestas en Irán

Irán cumple este martes su sexto día seguido de manifestaciones contra el Gobierno, después de que once personas murieron, entre ellas un policía, durante las mayores protestas que ve el país desde los disturbios para exigir reformas en 2009.



La frustración por los problemas económicos y acusaciones de corrupción estallaron el jueves en Mashhad, la segunda mayor ciudad de Irán, con llamados a que dimitan las autoridades del poder religioso que dominan al país desde la Revolución de 1979.

Parte de ese enojo es contra el ayatolá Alí Jamenei, rompiendo tabúes en torno al hombre que ha sido líder supremo de Irán desde 1989.



Según funcionarios y diferentes sitios en las redes sociales, las fuerzas de seguridad han arrestado a más de 300 personas.



En la ciudad occidental de Kermanshah, iraníes gritaban “¡Muerte a Jamenei!” y “Si peleas, nosotros pelearemos”. Videos publicados en las redes mostraban multitudes, algunos gritando “¡Muerte al dictador!”, caminando por las calles.



Además, un policía murió baleado durante las protestas y otros tres agentes quedaron heridos, según informó Saeed Montazer al-Mahdi, portavoz de la policía. Dicho deceso es el primero de un agente del orden desde el inicio hace una semana de las protestas.



“Un alborotador se aprovechó de la situación en la ciudad de Najaf Abad y disparó a fuerzas policiales con un rifle de caza (...) tres quedaron heridos y uno murió”, dijo Saeed Montazer al-Mahdi, citado por la televisión estatal iraní. El funcionario no especificó la fecha exacta del incidente.



Por su parte, el presidente Hasán Rohaní llamó el lunes a la calma y afirmó que los iraníes tenían el derecho de criticar a las autoridades, pero no a causar disturbios.



“El Gobierno no mostrará tolerancia con quienes dañen la propiedad pública, violen el orden público y creen inquietud en la sociedad”, dijo.



Mientras tanto, publicaciones sin firmas en las redes sociales instaban a los iraníes a manifestarse nuevamente en la capital Teherán y otras 50 ciudades.



La televisión estatal indicó que manifestantes armados intentaron infructuosamente tomar bases militares y dependencias de la Policía. Además, se informó que el ministro de Inteligencia dijo que fueron arrestados “alborotadores y agitadores”, según reportes de la agencia Isna.



La televisión estatal dijo que 10 personas murieron en varias ciudades durante la noche del domingo y presentó videos de daños a la propiedad, aunque no dio detalles.

Irán, un país con más de 80 millones de habitantes con una clase media relativamente importante, es miembro fundador de la Opep y dispone de las segundas reservas mundiales de gas, después de Rusia, y de las cuartas reservas mundiales de petróleo.



Sin embargo, la frustración ha crecido en un país que está profundamente involucrado en conflictos en Siria e Irak como parte de una batalla por ganar influencia frente a su rival sunita Arabia Saudí.



Las intervenciones extranjeras también están alentando la molestia en la República Islámica, porque los iraníes quieren que sus líderes creen empleos en lugar de involucrarse en costosas guerras por poder con Estados Unidos, Alemania, Israel y Arabia Saudí, mientras recibe el apoyo de su tradicional aliado, Rusia.



