Netanyahu califica de ‘antisemita’ discurso de Abás sobre Holocausto

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, criticó este miércoles al presidente palestino, Mahmud Abás, por haber dado el lunes "otro discurso antisemita", una crítica que llegó también de otros representantes políticos y analistas.

"Con enorme ignorancia e insolencia, (Abás) afirmó que los judíos de Europa fueron perseguidos y asesinados no porque fueran judíos, sino porque se dedicaban a préstamos con interés", dijo Netanyahu a través de su portavoz.



Se refería a las declaraciones de Abás de hace dos días durante un discurso en Ramala en las que dijo que los pogromos y la persecución de los judíos en Europa fueron resultado de "cuestiones sociales" y "financieras", y no por motivos religiosos.



Abás señaló que los judíos que viajaron a Europa "fueron sometidos a masacres de un país a otro cada diez o quince años desde el siglo XI hasta el Holocausto en Alemania" y citó a "tres historiadores judíos" que aseguran que "el odio hacia los judíos no fue por su religión, sino su función en la sociedad, que tenía que ver con la usura, los bancos y esas cosas".



"La mejor evidencia de esto es que había judíos en países árabes, ¿por qué no hubo ningún solo incidente contra los judíos solo por ser judíos? Os reto a encontrar un solo incidente contra los judíos solo por ser judíos, en 1.400 años en un país árabe", agregó.



También acusó al gobierno del dictador Adolf Hitler de impulsar la migración judía a Palestina en 1933, con la firma de un acuerdo con el Banco Judío Anglo-Palestino para que pudieran trasladar allí sus fondos.



Por su parte, el presidente del Parlamento, Yuli Edelstein, también hizo pública su opinión hoy: "El gato antisemita ha salido del saco. Abás es un hombre pequeño e irrelevante que muestra lo que realmente cree del Estado de Israel y de los judíos en sus últimos días como líder de la Autoridad (Nacional) Palestina", tuiteó.



Las críticas hacia Abás se han producido también desde la prensa, y según la periodista de Haaretz Amira Hass, la única corresponsal israelí que vive e informa desde los territorios palestinos, opinó que las reivindicaciones nacionalistas legítimas del líder palestino ante el Consejo Nacional Palestino se ven mermadas con discursos de este tipo.



"Contiene errores vergonzantes, importantes omisiones y una declaración con un fuerte aroma antisemita: en Europa odiaban a los judíos no por su religión sino por su profesión relacionada con el préstamo y los bancos", escribió la corresponsal de Haaretz.



