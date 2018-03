Malala Yousafzai llora emocionada tras volver a su natal Pakistán

La ganadora del premio Nobel de la Paz Malala Yousafzai rompió en lágrimas el jueves en un emotivo regreso a su natal Pakistán, seis años después de recibir un disparo en la cabeza durante un ataque de talibanes por apoyar públicamente el derecho de las niñas a ser educadas.

Yousafzai, que viajó con su padre y su hermano menor, se reunió con el primer ministro Shahid Khaqan Abbasi en Islamabad antes de pronunciar un breve discurso en televisión nacional.



"Es el día más feliz de mi vida. Aún no puedo creer que esto está pasando", dijo, secándose las lágrimas.



"Normalmente no lloro (...) Recién tengo 20 años pero he visto muchas cosas en la vida", sostuvo Yousafzai, que vestía un traje tradicional de la región y llevaba la cabeza cubierta en un velo azul y rojo.



Yousafzai habló de la importancia de la educación y sobre los esfuerzos de su fundación por ayudar a las niñas, a menudo utilizando el inglés y las lenguas locales urdu y pastún en su discurso.



"Bienvenida a casa", dijo el primer ministro Abbasi a Yousafzai. "Cuando ella se fue era una niña de 12 años. Ha regresado como el ciudadano más prominente de Pakistán", declaró.



Fue la primera visita de Malala Yousafzai a su país natal desde que fue trasladada por avión para recibir tratamiento médico en Reino Unido en 2012.



Pero es poco probable que viaje a su región natal de Swat, un área montañosa al noroeste de Islamabad, debido a los riesgos de seguridad que correría, según dijeron a Reuters un familiar y autoridades pakistaníes.



"Malala Yousafzai y sus padres han querido por mucho tiempo visitar Swat y ver a sus parientes y amigos. Pero no se le dio permiso por preocupaciones de seguridad", declaró un familiar, que pidió no ser identificado.



En octubre del 2012, hombres armados enmascarados detuvieron un bus en el que viajaba Malala y algunos de sus amigos y le dispararon. Dos de sus amigos también resultaron heridos.



A los 17 años, en 2014, Yousafzai en la persona más joven en recibir un premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos en promover la educación. También se convirtió en un símbolo mundial de la resiliencia de las mujeres que afrontan represión.



