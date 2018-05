Las fotos que dejó Shah Marai, víctima de los atentados en Kabul

AFP / Shah Marai

"No me atrevo a llevar a mis hijos a dar un paseo. Tengo cinco y pasan el tiempo encerrados en casa. Cada mañana cuando voy a la oficina y cada tarde cuando regreso, solo pienso en autos con bombas ocultas o en suicidas con bombas que salen de la multitud. No puedo correr el riesgo, entonces no salimos", dijo en 2016.