Explosión cerca de Damasco habría sido provocada por un ataque israelí

La explosión registrada este jueves cerca del aeropuerto de Damasco, Siria, fue ‘probablemente’ provocada por un ataque aéreo israelí contra varios almacenes y sólo dejó daños materiales, indicó la televisión del Hezbolá libanés, un grupo aliado al régimen sirio.



"El corresponsal de Al Manar indicó que el jueves se produjo una explosión de madrugada en varios depósitos de combustible y un almacén del aeropuerto internacional de Damasco y que probablemente fue provocada por un ataque aéreo israelí", indicó la web de la cadena.

"Las informaciones preliminares indican que el ataque sólo provocó daños materiales sin pérdidas humanas", añadió Al-Manar, sin especificar el tipo de almacén ni si pertenecía al Hezbolá, al ejército o a otro grupo prorégimen.



Momentos antes el Observatorio Sirio de Derechos Humanos (OSDH) habló de una ‘enorme’ explosión que provocó varios incendios pero sin especificar las causas.



El aeropuerto internacional de Damasco está situado a unos 25 km al sureste de la capital siria. Según el OSDH, la explosión no habría tenido lugar en el aeropuerto mismo y se desconoce si fue provocada por un ataque.



Desde que empezó la guerra en Siria, Israel llevó a cabo varios ataques en el país contra objetivos sirios o del Hezbolá libanés, aliado de Damasco. Fue el caso de varios ataques presuntamente israelíes dentro o cerca de la capital.



El 13 de enero Damasco acusó a Israel de haber bombardeado su aeropuerto militar de Mazzé, en el oeste de la capital, provocando incendios. En este aeropuerto están instalados servicios de inteligencia del ejército del aire. En 2016 varios misiles israelíes atacaron los alrededores de esta base militar, según los medios oficiales sirios.



También el año pasado el primer ministro Benjamin Netanyahu admitió que Israel había atacado decenas de convoyes de armas con destino al Hezbolá. Según el régimen sirio el aeropuerto de Damasco fue objeto de un ataque aéreo en diciembre de 2014.

Israel está preocupado por la presencia en Siria del Hezbolá, uno de sus principales adversarios, que tiene el apoyo de Irán y de las fuerzas iraníes que apoyan al régimen de Bashar al Asad. En marzo, Israel y Siria tuvieron su incidente más grave en años.



Un ataque israelí cerca de Palmira (centro) contra objetivos que Israel asegura que están relacionados con el Hezbolá provocaron una respuesta antiaérea del ejército sirio y un disparo de misil, interceptado en dirección al territorio israelí. Los dos países están oficialmente en guerra desde hace décadas.



Por su parte, el Ejército israelí declinó confirmar si la fuerte explosión fue causada por sus bombardeos. "Lo lamento, no podemos comentar sobre esas informaciones", señaló a Efe una portavoz militar, en línea con la habitual fórmula israelí de no confirmar ni desmentir los ataques de los que se le acusa desde Siria.



El ministro de Defensa israelí, Avigdor Lieberman, dijo esta semana durante una visita a Moscú que su país "no permitirá a las fuerzas iraníes y de (la milicia chií libanesa) Hezbolá se posicionen en la frontera de los Altos del Golán". Los Altos del Golán, territorio sirio parte del cual está ocupado por Israel desde 1967, son escenario de tensión desde que se inició en 2011 el conflicto armado en ese país.



AFP / EFE