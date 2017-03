Hambre y violencia en medio de guerra por Mosul, bastión del EI

07 de marzo 2017 , 12:08 a.m.

Mientras las fuerzas iraquíes seguían ayer accediendo a puntos estratégicos en la guerra por recuperar el control de la ciudad de Mosul, el último bastión del Estado Islámico (EI) en Irak, los habitantes de esa ciudad sufren hambre y violencia.



Con el respaldo de Estados Unidos, las fuerzas iraquíes capturaron el segundo de los cinco puentes de Mosul sobre el Tigris, lo cual facilita su movimiento a lo largo del río que atraviesa la ciudad.

El comandante de las Fuerzas Antiterroristas, Abdelwahab al Saadi, dijo que sus tropas liberaron varias áreas del barrio de Al Sumud, en el suroeste de Mosul, donde el EI está mostrando una gran resistencia y ha atacado a los civiles en represalia.



Así mismo, Mohanad al Ansari, oficial de las fuerzas antiterroristas, dijo que el hambre, el miedo y la enfermedad han hecho mella en los habitantes del oeste de la urbe, que “solo desean huir de la muerte”, después de semanas de asedio y privaciones.



Mohamed Hazem, un habitante del barrio de Al Nabi Sheit, cerca del complejo gubernamental por cuyo control luchan desde ayer las tropas estatales, declaró por teléfono que los habitantes están cercados en sus casas sin comida ni agua por tercer día consecutivo, debido a los violentos combates y bombardeos.



Denunció que sus hogares se han convertido en “tumbas” porque no pueden salir de ellos; y si lo hacen, los francotiradores del EI matan a cualquiera que se mueva por la calle, al igual que los aviones de combate del Ejército.



Y las familias que han podido huir no tienen acceso a comida y han tenido que caminar varios hasta la comarca de Hamam al Alil, al sur de Mosul. Pero esos desplazados, según la presidenta del consejo de la comarca de Mosul, Basma Mohamed Basim, “están descalzos, temblando de frío por la lluvia y el hambre”. “Piden aunque sea un dátil, porque no han comido desde hace bastante tiempo”, agregó.



Por otro lado, Al Saadi señaló que sus hombres llevaron una excavadora hasta el barrio Al Sumud para intentar salvar a las personas que quedaron bajo cinco viviendas que se derrumbaron a causa de los ataques de los radicales.



