Al menos 30 muertos deja terremoto en frontera entre Irak e Irán

Un terremoto sacudió este domingo vastas zonas de Irak, dejando al menos 30 personas muertas y cientos de heridos en la provincia de Kermanshah, en el oeste de Irán y fronteriza con Irak.



El vicegobernador para el Desarrollo de Kermanshah, Moytaba Nik Kerdar, informó de esta última cifra de víctimas a la televisión estatal, que indicó asimismo que las poblaciones más afectadas fueron Ghasr Shirin y Sarpul.

El temblor de 7,3 grados en la escala de Richter tuvo lugar a las 6:18 GMT, con epicentro 32 km al suroeste de la ciudad iraquí Halabja y a una profundidad de 33,9 km, indicó desde Estados Unidos el Instituto Geológico de ese país (USGS).



Según los primeros conteos de víctimas, el sismo deja hasta el momento 200 heridos en Irán y otros 500 heridos en Irak.



El movimiento se sintió incluso en Teherán, la capital iraní. Residentes de la ciudad turca Diyarbakir, en el sureste del país, reportaron un fuerte sismo, mientras que medios israelíes dijeron que el movimiento se sintió también en muchas zonas de Israel.

Ordenan evacuar pueblos cercanos a presa iraquí afectada por el terremoto

Las autoridades iraquíes ordenaron evacuar de manera urgente las áreas ubicadas bajo la presa de Darbandiján (noreste) después de detectar que el terremoto causó daños en esa central hidroeléctrica.



El sismo abrió grietas que se pueden apreciar en la superficie de la presa, según afirmó el director de esa central hidroeléctrica, Rahman Jani, en un comunicado.



El director explicó que debido a la oscuridad todavía no se puede saber la gravedad de los daños, pero hizo un llamamiento a la población que vive río abajo para que salga de sus hogares en previsión de cualquier emergencia.



Anteriormente el ministro iraquí de Recursos Hídricos, Saad al Yanabi, informó de que se produjeron corrimientos de tierra en una montaña cercana a la presa de Darbandiján, aunque tampoco tenía información acerca del estado de la presa. No obstante, aseguró que no se han registrado daños en la presa de Hamrin, que está cerca de Darbandiján, un hecho que consideró "tranquilizador".

Noticia en desarrollo...

REUTERS, EFE y AFP