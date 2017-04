Se reanuda el proceso de evacuación en Siria tras 48 horas de bloqueo

21 de abril 2017 , 03:35 a.m.

Los civiles y combatientes evacuados de localidades sitiadas de Siria reanudaron el pasado jueves el viaje hacia su destino final, después de haber permanecido bloqueados en los autobuses durante 48 horas, informó el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos (OSDH).

Diez autobuses que transportaban a habitantes de Fua y Kefraya llegaron a la ciudad de Alepo, controlada por las fuerzas leales al presidente sirio, Bashar al Assad, como paso previo a su traslado provisional al centro de acogida de Yibrin (norte).



Estos vehículos forman parte de un convoy en el que viajan 3.000 personas, entre ellas 700 milicianos leales al Gobierno de Damasco.



Además, el Observatorio indicó que once autobuses originarios de Al Zabadani, con 300 personas a bordo, la mayoría combatientes opositores, han llegado al punto de intercambio entre ambas facciones, en la zona de Al Rashidin, en el extrarradio de Alepo.



La ONG agregó que el convoy espera continuar su camino en dirección a la provincia de Idleb, controlada, sobre todo, por grupos insurgentes e islámicos.



Estas evacuaciones forman parte de un acuerdo alcanzado en marzo entre Irán y Hizbulá -aliados del Ejecutivo sirio-, y la facción islámica Ejército de la Conquista, auspiciado por Catar y que también contempla un intercambio de prisioneros.



Según el Observatorio, el bloqueo de los autobuses con evacuados se debió a que las autoridades no habían puesto en libertad a 750 detenidos, entre los que hay mujeres, originarios de Idleb.



La ONG aseguró que todavía se desconoce si estos presos han sido excarcelados o no.



El proceso de evacuación comenzó el viernes pasado con la salida de civiles y milicianos de Fua, Kefraya y de la ciudad de Madaya, próxima a Al Zabadani.



Fua y Kefraya son dos pueblos de mayoría chií de la provincia de Idleb y rodeados por facciones islámicas entre las que figura el Organismo de Liberación del Levante, la alianza de la exfilial de Al Qaeda. Al Zabadani y Madaya, que ya están bajo el control de las fuerzas armadas sirias, han estado asediadas hasta las evacuaciones por Hizbulá y milicias progubernamentales.



EFE