Estados Unidos acusó a Irán de desestabilizar a Medio Oriente

29 de abril 2018 , 11:11 a.m.

El nuevo secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, arremetió este domingo contra Irán, tras reunirse con líderes sauditas en Riad, capital de Arabia Saudita.



Pompeo acusó a Irán de desestabilizar Oriente Medio, incluso a través de su apoyo al presidente sirio, Bashar Al Asad, y a los rebeldes chiitas en Yemen.

“Irán apoya a milicias y grupos terroristas. Es un proveedor de armas de los rebeldes hutíes en Yemen y lleva a cabo campañas de piratería cibernética. También apoya al régimen asesino de Asad", afirmó Pompeo, en una rueda de prensa junto con su homólogo saudita, Adel Al Jubeir.



"Al contrario que la administración precedente, no descuidaremos la gran extensión del terrorismo iraní", añadió.

Trump debe decidir el 12 de mayo si impone nuevas sanciones a Teherán, la capital de Irán, poniendo en peligro el acuerdo nuclear de 2015.

Injerencia iraní

Pero Trump y los aliados de los estadounidenses en Oriente Medio dicen que el acuerdo, aprobado por su predecesor, Barack Obama, es muy débil y debe ser reemplazado por un arreglo más permanente y complementado por controles sobre el programa de misiles de Irán.



Adel Al Jubei solicitó nuevas sanciones contra Teherán por su programa de misiles balísticos y su "interferencia en los asuntos de los países de la región", pues Irán ha sido acusado de entregar misiles a los hutíes chiitas en Yemen, que el sábado realizaron el último de una serie de ataque contra Arabia Saudita.

Pompeo dijo que el actual acuerdo nuclear de 2015 no hace lo suficiente para asegurarse que Irán nunca se hará con armas atómicas. Foto: EFE

Pompeo dijo que el acuerdo nuclear, "en su forma actual", no hace lo suficiente para asegurarse que Irán nunca se hará con armas atómicas.



"Continuaremos trabajando con nuestros aliados europeos para corregir el acuerdo, pero si no se puede alcanzar un (nuevo) acuerdo, lo abandonaremos", insistió.



El presidente de Francia, Emmanuel Macron, y la canciller alemana, Angela Merkel, abandonaron Washington esta semana tras reunirse con Trump, quien no aseguró mantener con vida el acuerdo.

'Optimista' sobre la crisis en Catar

Pompeo solicitó que Arabia Saudita y otros aliados de Medio Oriente contribuyan más a la estabilidad regional, incluso en Siria, donde Estados Unidos tiene más de 2.000 soldados.



"Tuvimos buenas conversaciones sobre eso, es un problema complicado en Siria", añadiendo que estaba "seguro" de la ayuda saudita, pero que era demasiado pronto para discutir detalles.



El secretario de Estado se mostró "optimista" sobre un final a la crisis del Golfo, que ha visto a Arabia Saudita y otros aliados regionales imponer embargos comerciales y diplomáticos a Catar, aliado estadounidense.



Pompeo finalizará su primer viaje diplomático el lunes, tras visitar Israel y Jordania.



