Esposa del primer ministro israelí es acusada de fraude sistemático

Sara Netanyahu, esposa del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, será juzgada por “fraude sistemático” por haber presuntamente ocultado información y pagado con fondos públicos comidas costosas y servicios privados de chef, a pesar de que había un cocinero de servicio en la residencia oficial.

Según la Fiscalía, la acusada gastó 85.000 euros en tres años (2010-2013) en comidas de restaurantes de lujo que no deberían haber sido cargadas al erario público, y lo hizo en connivencia con Ezra Saidof, un funcionario que falsificó documentos y ayudó a hacer ver que no había servicio de cocina disponible cuando sí había.



Las negociaciones de los últimos meses entre los abogados de Netanyahu y los fiscales de la Corte Superior de Justicia de Jerusalén y de la Fiscalía General del Estado no han llegado a buen puerto, a pesar de que estos le ofrecieron reconocer su error y devolver parte del dinero para evitar ir a juicio. Ella se negó, por lo que ahora tendrá que probar su inocencia en un tribunal.



Netanyahu y Saidof son acusados de fraude, ruptura de confianza y recepción fraudulenta de bienes, y él –exdirector general de la Oficina del Primer Ministro– se enfrenta al cargo de falsedad documental por parte de funcionario público.

Según la investigación, Netanyahu habría ordenado que el cocinero de la residencia fuese registrado como “personal de mantenimiento”, de modo que pudiera imputar gastos de comidas privadas y servicios de catering que debería haber pagado de su cuenta, informó el diario Haaretz.



En julio del 2015 se inició una investigación sobre la gestión en el hogar de la familia del jefe del gobierno, en la que afloraron varias acusaciones sobre cuestiones domésticas. Entre estas, estaba el supuesto pago por parte del Estado de una cuidadora para el padre de Sara, la contratación de un miembro del Likud (partido que encabeza el primer ministro) como electricista a una tarifa superior de la permitida, el traslado de mobiliario de jardín nuevo a la residencia privada de los Netanyahu o la compra de cientos de velas perfumadas.



Si bien la mayoría de estos gastos han sido descartados, los fiscales han decidido perseguir la supuesta contratación irregular de servicios de comidas y cenas privadas, el empleo de chefs y camareros innecesarios y la falsificación del número de asistentes a eventos y facturas, detalló hoy el Ministerio de Justicia.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y su esposa, Sara, durante una visita a Buenos Aires. Foto: Reuters

Además, Sara, psicóloga infantil de profesión, ha sido acusada varias veces de maltrato por parte de exempleados, y el Estado ha sido condenado –como empleador– a indemnizar a un trabajador de la residencia que sufrió trato degradante y abusos. También se la ha acusado de tener una influencia excesiva en los asuntos de Estado y en las decisiones de su esposo.



Los abogados de Sara tacharon la imputación de “absurda e ilusoria” e ironizaron que se trata de la “primera vez en Israel y en el mundo en que la mujer de un mandatario es procesada por comida para llevar”.



Aseguran que ella no era la responsable de pedir comida, sino el mayordomo, y defienden que la acusación “se basa en declaraciones falsas y datos erróneos y distorsionados” y en una normativa irregular aprobada solo días antes de la llegada de los Netanyahu a la casa, algo que, ahora, tendrá que dilucidar la justicia.

EFE