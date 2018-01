Erdogan dice que Turquía no parará su operación militar en Siria

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, aseguró este lunes que su país no detendrá su operación militar lanzada el sábado contra las milicias kurdas aliadas de EE. UU. en el norte de Siria e insistió en que este operativo está pactado con Rusia. "No vamos a retroceder en Afrín.

Lo hemos hablado con los rusos y hay consenso", afirmó el político islamista en relación a la región del norte de Siria en manos de las milicias kurdas Unidades de Protección del Pueblo (YPG), que Ankara considera terroristas y aliadas de la guerrilla kurda de Turquía, el PKK. Erdogan volvió a acusar a Estados Unidos de armar y apoyar a las YPG, aliadas de Washington contra el yihadista Estado Islámico.



"No son honestos con nosotros. Continuaremos nuestro camino en el marco de las conversaciones que mantenemos con Rusia", señaló. "Queríamos comprarles armas (a EE. UU.). No nos las dieron y entregaron las mismas armas a organizaciones terroristas. ¿Qué tipo de alianza estratégica es esa?", planteó el presidente de

Turquía, país alineado con Estados Unidos dentro de la OTAN.



El presidente de Turquía aseguró que no necesita permiso para la operación militar y que continuará hasta que haya terminado, en referencia a la petición de Washington de que el operativo tenga una duración limitada. "Yo le pregunto a EE. UU.: Cuándo estaréis listos en Afganistán y en Irak", dijo Erdogan durante un discurso ante la Cámara de Industria de Ankara.



El jefe del Estado aseguró que las YPG no luchan por los kurdos sino por "los poderes que tienen planes para la región" y afirmó que Turquía no tiene intereses territoriales en el norte de Siria. Erdogan prometió que esta operación, denominada "Rama de Olivo", tendrá el mismo efecto que la misión "Escudo del Eufrates", iniciada contra Estado Islámico en agosto de 2016.

Manejo de territorio

"Controlamos 2.000 kilómetros cuadrados en el norte de Siria y 10.000 sirios han vuelto allí (desde Turquía). Lo mismo pasará en Afrin. Los sirios que están en nuestro país tendrán la oportunidad de regresar a sus hogares", prometió.

Operación militar turca en Siria, junto a milicias aliadas del Ejército Libre de Siria (ELS), avanzaron casi ocho kilómetros en el cantón kurdosirio de Afrín y ya controlan once pueblos. Foto: Efe / Sedat Suna

El Gobierno turco informó este lunes de que sus tropas no han sufrido bajas hasta ahora. La operación militar se ha diversificado hoy con la apertura de un nuevo frente en la región de Azez, al noreste de Afrin, informó este lunes la agencia Anadolu.



Hasta ahora soldados turcos junto a milicias aliadas del Ejército Libre de Siria (ELS) habían atacado el oeste del enclave de Afrin, avanzando desde la zona fronteriza con

Turquía. El Ejército turco ha avanzado casi ocho kilómetros y ya controla once pueblos.