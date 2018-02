Erdogan advierte que actuaría militarmente en Chipre como en Siria

13 de febrero 2018 , 11:08 a.m.

El presidente turco, el islamista Recep Tayyip Erdogan, advirtió este martes de la posibilidad de una intervención militar en Chipre y en el Mar Egeo para proteger los derechos de su país en la zona, de la misma manera que está haciendo en Siria.

"Nuestros derechos en el Mar Egeo y Chipre son para nosotros lo mismo que Afrín. Nuestros barcos de guerra y nuestra Fuerza Aérea están siguiendo la situación de cerca para realizar cualquier tipo de intervención", advirtió Erdogan durante un discurso en Ankara.



Afrín es el enclave en el norte de Siria contra el que Turquía lanzó una operación militar el pasado 20 de enero para expulsar a las milicias kurdas YPG, que Turquía considera terroristas y aliadas de la guerrilla del PKK que lleva 30 años enfrentada al Estado turco.



Erdogan se refirió a la tensión con la República de Chipre, miembro de la UE, por las prospecciones de gas que varias empresas europeas están realizando en el Mar Egeo.



Turquía se opone a cualquier actividad de extracción de hidrocarburos en las aguas territoriales de Chipre, acordada unilateralmente por el Gobierno grecochipriota, mientras no se resuelva el conflicto que mantiene la isla dividida desde 1974.



"Advertimos a las empresas que actúan en las aguas de Chipre de que no crucen el límite y que no calculen mal confiando en los grecochipriotas. Son valientes hasta que vean a nuestro Ejército, nuestros buques y aviones", dijo el presidente turco.

Erdogan aseguró que el Ejército turco está atento a la situación y denunció los "oportunistas intentos de buscar gas natural en la costa de Chipre y en las islas del Egeo".



El presidente hizo estas declaraciones, transmitidas en directo por la cadena CNNTürk, en el Parlamento de Ankara durante una intervención ante su partido, el islamista Justicia y Desarrollo, que gobierna Turquía desde 2002.



El conflicto entre Turquía y Chipre por los yacimientos de hidrocarburo descubiertos al sur de la isla se remonta a 2011, cuando Nicosia empezó a otorgar licencias de exploración, inicialmente a compañías israelíes y norteamericanas.



Hoy, grandes empresas internacionales como la italiana Eni, la francesa Total y la estadounidense ExxonMobile, además de Qatar Petroleum, están buscando gas en estas aguas, tras firmar acuerdos comerciales con el Gobierno grecochipriota.