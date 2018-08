‘Es una decisión histórica’: ministro de Exteriores palestino

De visita en Colombia para asistir a la posesión del presidente Iván Duque, el ministro palestino de Exteriores, Riad Malki, recibió la noticia del reconocimiento de Colombia a Palestina como Estado. En la sede de la misión diplomática en Bogotá, que ahora debe convertirse en embajada, habló con EL TIEMPO.

¿Qué cambió en el Gobierno colombiano para que se tomara la decisión del reconocimiento del Estado palestino?

"Creo que el gobierno del presidente Santos estaba convencido de que una decisión de ese tamaño debería ser tomada y estaba pensando cuándo sería el mejor tiempo para hacerlo, tomando en cuenta los intereses de Colombia en cuanto a sus relaciones con la región. Yo creo que después de que el presidente Santos logró el acuerdo de paz con las Farc, después de ser reconocido por la comunidad internacional como un hombre de paz, ganado el Nobel, él sintió que debía mostrar eso no solo a nivel de Colombia, sino a nivel global.



Él descubrió una recepción positiva por parte del presidente electo Duque de que esa decisión debía ser tomada. Yo fui informado por el presidente Santos de que él hizo la consulta con el presidente Duque antes de tomar esa decisión y que el presidente Duque la aprobó y apoyó.



También la canciller María Ángela Holguín me informó que ella se contactó con el nuevo canciller, Holmes Trujillo, y él también estuvo de acuerdo con esa decisión. Así que no es una decisión partidaria, es un reconocimiento tanto del gobierno saliente como del entrante, y por eso estoy feliz, porque es un reconocimiento que representa a casi toda Colombia".

Nos llama la atención porque en campaña Duque habló de la posibilidad de trasladar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, en un aparente guiño hacia la posición israelí, aunque luego habló de la tesis de dos Estados vecinos en convivencia pacífica...

"Bueno, es que durante la campaña electoral se pueden decir muchas cosas. Pero no necesariamente se cumplen cuando uno está elegido. Yo no creo que el presidente Duque vaya a dañar su buena relación no solamente con Palestina, sino también con el mundo árabe. Hay una comunidad en Colombia de casi cuatro millones de árabes, y ellos, la mayoría, han apoyado la candidatura del presidente Duque.



Él no va a perder el apoyo de esa base tan fuerte de votantes de origen árabe en Colombia. Además, hay oportunidades de aumentar, elevar y profundizar esa relación con los países árabes, y un interés de abrir también embajadas en Bogotá, de entrar en negocios con Colombia, de invertir también en la economía colombiana. Él no va a poner esa relación en peligro.



Además, el presidente Duque sabe que hay una decisión tomada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, con número 478 de 1980, que prohíbe el traslado de las embajadas de Tel Aviv a Jerusalén o el reconocimiento de Jerusalén como capital del Estado de Israel. Entonces cualquier decisión de ese tipo va a poner a Colombia en contradicción con la ley internacional".

Vimos en las imágenes de la posesión que usted tuvo una breve charla con Duque. ¿De qué hablaron?

"El presidente Duque fue muy atento. Me dijo: ‘Ah, Palestina por fin’. Sabía que yo fui estudiante universitario en Colombia, hace 45 años. Le conté que en la Javeriana. Me preguntó si había notado un cambio en el país, le respondí que ya no reconocía Bogotá, le expresé mi deseo de que se profundizaran las relaciones entre Palestina y Colombia, le di los saludos del presidente Mahmud Abás y le extendí una invitación para visitar Palestina, así como al canciller Holmes Trujillo".

¿Cómo tomaron la decisión en Palestina?

"Fue una decisión histórica para nosotros, y así la tomamos. Cuando le conté al presidente Abás se puso muy feliz. Estaba aterrizando en Catar y aún estaba en el avión. ‘Le tengo una buena noticia, y es de Colombia, una noticia que llevamos esperando hace mucho tiempo’, le dije. Me respondió: ‘¡No me digas!,

¿reconocimiento? Es lo mejor que he escuchado este año. Hay que darles las gracias al presidente Santos, al presidente Duque por tener el coraje de tomar ese tipo de decisión.



El presidente Abás había hecho un gran esfuerzo, había venido a Colombia, había invertido tiempo y energía, él quería ver a Colombia de verdad reconociendo el Estado palestino".



