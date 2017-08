El presidente Rohani nombra tres mujeres en el gabinete iraní

09 de agosto 2017 , 10:57 a.m.

El presidente iraní, Hasan Rohani, criticado por no haber designado a mujeres como ministras, nombró dos vicepresidentas y una asistente especial en su gabinete ampliado, informó este miércoles la página web del gobierno.

Masumé Ebtekar fue designada vicepresidenta a cargo de las Mujeres y la Familia; Laya Yoneydi, vicepresidenta para cuestiones jurídicas; y Shahindojt Molaverdi, asistente especial encargada de derechos de los ciudadanos.



Este gabinete ampliado cuenta con una mujer menos que el gobierno saliente, que incluía tres vicepresidentas y una asistente especial. Todavía queda por designar un ministro y nueve vicepresidentes, pero en principio ninguno de esos cargos sería para una mujer.



El presidente Rohani ha recibido muchas críticas, sobre todo de parte de los reformistas, por no haber nombrado mujeres en puestos ministeriales y no haber rejuvenecido su gobierno.



La edad media del Ejecutivo es de 58 años (en el saliente era de 57 años), a pesar de que el ministro de Telecomunicaciones, Mohamad Javad Azari Jahromi, tiene 36 años.



Zahra Shoyaie, presidenta del nuevo Partido de Mujeres Reformistas, reconoció que no le sorprendió la decisión del presidente Rohani, dada la oposición de algunos diputados y figuras religiosas. Una gran parte de los diputados independientes "son hostiles al nombramiento de mujeres como ministras", declaró.

No obstante, hace unos días, 157 diputados (de los 290 miembros del Parlamento iraní), escribieron al presidente Rohani para reclamarle la nominación de mujeres en puestos ministeriales.



El expresidente ultraconservador, Mahmud Ahmadineyad (2005-2013), fue el único presidente desde la Revolución Islámica de 1979 que nombró a una mujer ministra.



AFP