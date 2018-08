Reconocimiento a Palestina, difícil de revertir

Colombia fue el último país suramericano en reconocer a Palestina como un Estado "libre, independiente y soberano", con lo que se convierte en el número 139 de los 193 miembros de la ONU que hacen dicho reconocimiento.

Aunque la decisión fue tomada en los últimos días del Gobierno de Juan Manuel Santos, exfuncionarios dijeron que el reconocimiento se consultó con el gobierno de Iván Duque.



Sin embargo, las implicaciones del reconocimiento, según afirmó el canciller, Carlos Holmes Trujillo, las analizará el nuevo Ejecutivo.



La embajada de Israel en Colombia pidió a Colombia revertir la decisión de reconocer a Palestina como Estado al considerar que va en "contravención" con las "estrechas relaciones" entre ambas naciones. "Solicitamos al Gobierno colombiano que revierta la decisión de la Administración anterior en sus últimos días, que está en contravención con las estrechas relaciones, la amplia cooperación en áreas vitales y los intereses de ambos pueblos", detalló la embajada de Israel en un comunicado.

Analistas consideran que revertir la decisión podría hacerse, aunque el problema es que en el derecho internacional cuando se da el reconocimiento no hay una forma legal denominada desreconocimiento o algo parecido.



Claro, los gobiernos pueden acudir a figuras más de corte político e inmediatas para desconocer una decisión e incluso un fallo de una corte o un tribunal.



En estos casos lo que se resiente es la reputación o el buen nombre de un país y su gobierno. Así, no tendría mucha presentación reconocer un Estado una semana y a la siguiente retroceder sin que haya pasado nada.



En esos casos los países pasarían a convertirse lo que en el lenguaje popular se llama ‘república bananera’ (banana republic)



Ahora, se podría acudir a mecanismos como el de romper relaciones o devolver embajadores, que envía señales parecidas a las del no reconocimiento.



REDACCIÓN INTERNACIONAL