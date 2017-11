Devastación y angustia en población más golpeada por terremoto en Irán

La situación en la localidad de Sarpul Zahab, la más afectada por el terremoto en Irán, es desoladora con cientos de personas llorando entre los escombros a la espera de tener noticias de sus familiares desaparecidos.



Los habitantes de la zona siguen desde primera línea las labores de rescate con la esperanza de que sus allegados sean encontrados con vida.



El sismo, de 7,3 grados en la escala de Richter, devastó varias localidades de la provincia occidental de Kermanshah, fronteriza con Irak. Los fallecidos ascienden ya a más de 400 y los heridos a más de 7.000.

Aunque las cifras todavía no son concluyentes, se cree que la mayoría de las víctimas mortales se han registrado en Sarpul Zahab, donde la electricidad sigue cortada y se calcula que la mitad de los edificios han sufrido importantes daños.



Mientras los equipos de rescate retiraban los escombros de un edificio de viviendas de protección social, Sarpul Zahab fue sacudida por otra réplica. “Ya Husein”, gritaron desconsolados los ciudadanos implorando al tercer imán de los chiíes y nieto del profeta Mahoma, venerado en la República Islámica.



La mayoría de los congregados no eran habitantes de la zona sino familiares de aquellas personas desaparecidas entre los escombros, como Arsalan Darabí, de unos 50 años.

Darabí llevaba cerca de diez horas frente al edificio en el que vivían su sobrino de 30 años, su mujer y dos hijos, de los que no se sabe nada.



“¿Cómo podemos sentirnos si hemos perdido todo? No sabemos si están vivos y sufriendo bajo los escombros, o muertos”, dijo entre lágrimas.

La mayoría de las víctimas de la catástrofe fueron registradas en Irán. Foto: Shwan Mohamed / AFP Muchas casas en partes rurales de la provincia iraní están hechas de ladrillos de barro y se desmoronan fácilmente en un país que es propenso a los terremotos. Foto: AFP / TASNIM NEWS / Farzad MENATI Entre los escombros siguen buscando a sobrevivientes de la catástrofe. Foto: AFP / TASNIM NEWS / Farzad MENATI Las fachadas de varios edificios cayeron sobre vehículos que estaban en las calles. Foto: AFP / ISNA / POURIA PAKIZEH Muchas personas optaron por pasar las noches en la intemperie ante el riesgo. Foto: AFP / ISNA / POURIA PAKIZEH Personal de la Media Luna Roja, agencia de la Cruz Roja en la región, ayuda en las labores de rescate. Foto: AFP / ISNA / POURIA PAKIZEH

Los equipos de rescate están empleando perros rastreadores para comprobar si hay supervivientes o cuerpos, y a continuación retiran los escombros avanzando de a tres metros.



Los edificios más damnificados de la ciudad son un conjunto de viviendas de protección social, donde se calcula que por lo menos cinco o seis familias continúan bajo las ruinas, según un miembro de los equipos de rescate.



Los que lo han perdido todo se han instalado en tiendas de campaña en un parque. Se quejan de que por el momento no han recibido ayuda de las autoridades. “No nos han atendido bien. No tenemos ni agua ni comida”, comenta Safarí, un joven de 32 años que pudo escapar de su casa antes de que se derrumbara.



Safarí comparte tienda con otras siete personas, entre ellas un joven de 27 años que explica que su padre y sus hermanos están heridos en el hospital.



Los hospitales de Sarpul Zahab están colapsados, al igual que los de otras poblaciones cercanas damnificadas, como Eslamabad Gharb y Ghasr Shirin, con población mayoritariamente kurda.



Las autoridades han establecido hospitales de campaña y han enviado unas 140 ambulancias y una veintena de helicópteros para trasladar a los heridos a otras zonas, según la Organización de Gestión de Crisis de Irán.



Ante la magnitud de la tragedia, han sido movilizados el Ejército, los Guardianes de la Revolución, la fuerza de Voluntarios Islámicos y la Media Luna Roja de Irán para ayudar en las tareas de búsqueda.



Los terremotos son frecuentes en Irán, país con una gran actividad sísmica, pero este es el más grave de los últimos años.



Por su parte, el presidente iraní, Hasan Rohaní, pidió la colaboración de todos los organismos oficiales competentes y a los equipos de rescate para alojar a los damnificados por el terremoto y atender a los miles de heridos. El Presidente garantizó que su gobierno apoyará a las víctimas con “todos sus recursos, movilizando las capacidades de todos los órganos a nivel nacional y local”

EFE