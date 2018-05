Tras acusación de Israel, Irán denuncia propaganda en su contra

Irán calificó este martes las revelaciones de Israel sobre un programa atómico secreto iraní de “propaganda” para presentar a la República Islámica como una amenaza e influir para que EE. UU. se retire del acuerdo nuclear del 2015.

El ministro iraní de Exteriores, Bahram Qasemí, llamó al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, “mentiroso” y consideró sus declaraciones del lunes como “inútiles y vergonzosas”.



Netanyahu presentó documentos que supuestamente muestran que Irán tiene un programa armamentístico nuclear secreto y que está engañando al mundo con su aparente cumplimiento del acuerdo del 2015, que limita su programa atómico.



El primer ministro israelí indicó que el “archivo atómico secreto iraní” estaría oculto en un almacén en el distrito de Shorabad, en el sur de Teherán, y que ese programa llamado Amad podría ser utilizado para “desarrollar armas nucleares”.

“El discurso del primer ministro israelí (...) muestra por qué necesitamos el acuerdo nuclear iraní. El acuerdo (...) no se basa en la confianza, sino en la verificación”, reaccionó el ministro de Exteriores británico, Boris Johnson.



El viceministro de Exteriores iraní y negociador nuclear, Abás Araqchi criticó que las denuncias de Netanyahu se producen antes de que el presidente de EE. UU., Donald Trump, anuncie si se retira o no del acuerdo nuclear del 2015, firmado entre Teherán y el Grupo 5+1 (EE. UU., Rusia, China, Francia, Reino Unido y Alemania).



Por su parte, el Organismo Internacional de Energía Atómica (Oiea), que se encarga de la supervisión del acuerdo, afirmó ayer que desde el 2009 no hay “ningún indicio creíble” de actividades en Irán para desarrollar armas nucleares. Además, la alta representante para la Política Exterior de la Unión Europea, Federica Mogherini, dijo que los documentos presentados por Israel tienen que ser evaluados por el Oiea.



Agencias / AFP y Efe/ Therán y Jerusalén