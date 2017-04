Al Asad afirma que el ataque químico en Siria es un 'invento al 100%'

El presidente Bashar al Asad afirmó que el presunto ataque químico contra una ciudad rebelde en Siria fue un "invento al 100%" y sirvió de "pretexto" para justificar los bombardeos estadounidenses contra el ejército sirio, en una entrevista exclusiva con la AFP en Damasco. (Lea también: Puntos claves de la guerra en Siria, que ya cumplió seis años).

El líder, cuyo país ha quedado devastado por más de seis años de guerra, asegura que el bombardeo ordenado por el presidente estadounidense Donald Trump no ha mermado su potencia de fuego, pero no descartó que pueda haber más. (Lea también: Futuro de Bashar Al Asad, el principal escollo entre EE. UU. y Rusia).



Al Asad insistió que sus fuerzas armadas ya no poseen armas químicas. "Hace varios años, en 2013, renunciamos a todo nuestro arsenal [...] E incluso si tuviéramos dichas armas, nunca las habríamos usado".



Es la primera entrevista del presidente sirio desde el presunto ataque químico que causó decenas de muertos en la ciudad rebelde de Jan Sheijun el 4 de abril y que fue seguido, a modo de represalia, por bombardeos estadounidenses contra una base militar del régimen, los primeros en seis años de guerra.



"Para nosotros, es un invento al 100%", dijo del supuesto ataque químico. "Nuestra impresión es que Occidente, principalmente Estados Unidos [...] es cómplice de los terroristas y montó toda esta historia para que sirviera de pretexto al ataque" estadounidense, agregó Asad, en el poder desde hace 17 años. (Lea también: ‘Rusia deberá elegir entre Al Asad y Occidente’: Rex Tillerson).



Al menos 87 civiles, entre ellos 31 niños, murieron el "ataque químico" de Jan Sheijun, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos (OSDH), una oenegé establecida en el Reino Unido.



Pero Asad dijo que la información sobre el ataque vino de un "brazo de Al Qaeda", refiriéndose a una antigua filial de la red yihadista que ahora forma parte de los grupos que controlan la provincia siria de Idlib, donde se encuentra Jan Sheijun.



Las imágenes de niños con convulsiones han conmocionado al mundo. Sin embargo, Asad insiste en que "no está claro si ha ocurrido o no, porque ¿cómo se puede verificar un vídeo? Ahora hay un montón de videos falsos" circulando, dijo Asad.



La Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAC) ha abierto una investigación sobre el presunto ataque. Rusia vetó el miércoles una resolución en el Consejo de Seguridad de la ONU que pedía la cooperación de Damasco.



Asad declaró a la AFP que solo aceptará una investigación "si es imparcial, asegurándonos de que países imparciales participen en ella, para estar seguros de que no se use con fines políticos". Interrogado sobre si espera nuevos bombardeos contra su ejército, el presidente sirio respondió: "en general sí y en particular también sí".



AFP