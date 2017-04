Brutal ataque talibán en Afganistán sería el más mortífero registrado

Más de un centenar de personas habrían muerto o resultaron heridas en el ataque de un comando talibán contra una base militar en el norte de Afganistán en las últimas horas del viernes, donde la mayoría de víctimas son jóvenes reclutas.



El Ministerio de Defensa habla de “al menos 100 soldados muertos y heridos”, tras el ataque cometido durante cinco horas por una decena de hombres armados.



Pero un oficial que se hallaba en el interior de la base atacada, la del 209.º cuerpo del ejército, en las afueras de Mazar-i-Sharif, dijo que “hubo 150 muertos y decenas de heridos”.

Si este balance se confirmara, sería el ataque más mortífero en Afganistán contra civiles o militares.



“Hace tres meses mandé a mi hijo al servicio militar, no lo volví a ver desde entonces. Hoy me devuelven su cadáver”, dijo un padre de una de las víctimas.



Supervivientes en el hospital de Mazar-i-Sharif no se explican cómo el comando pudo eludir los controles e ingresar en la base con sus armas, planteándose preguntas sobre eventuales complicidades internas.



“Hay una investigación en curso, y el balance podría cambiar. Cuando termine, compartiremos más detalles con el resto de la nación”, anunció el Ministerio de Defensa.



En los últimos atentados –entre ellos, contra el principal hospital militar del país, en Kabul– las autoridades han sido acusadas de falta de transparencia y de minimizar los balances.



Un portavoz estadounidense anunció “más de 50 soldados” afganos muertos.



De los 10 atacantes, siete fueron abatidos, dos se hicieron estallar y uno fue detenido, indicó el ministerio afgano de Defensa, que no dio detalles sobre el ataque. “Llegaron a bordo de Humvees y de camiones del ejército afgano y estaban vestidos con uniformes militares”, agregó el oficial consultado. Para este oficial, “es evidente (los atacantes) tenían infiltrados en la base. Si no ¿cómo habrían podido entrar?”.



“Hay siete retenes que hay que franquear a la entrada. A los guardias nos bloquean durante horas si no tenemos nuestros papeles en regla. Tenían armas, chalecos explosivos, alguien los ayudó, está claro”, aseguró uno de los supervivientes.



