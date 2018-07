Atacar Irán sería la ‘madre de todas las guerras’: Rohaní a EE. UU.

El presidente iraní, Hasan Rohaní, advirtió este domingo a Estados Unidos de que empezar un conflicto con Irán supondría "la madre de todas las guerras", por lo que recomendó a ese país "no jugar con fuego".

"El poder de Irán es disuasorio y no tenemos un conflicto con nadie, pero los enemigos deben entender bien que la guerra con Irán es la madre de todas las guerras", dijo Rohaní en una ceremonia con diplomáticos iraníes.



El mandatario subrayó que Irán responderá a las amenazas "con amenazas" y no se dejará intimidar, según el discurso publicado en la página web de la Presidencia iraní.



Dirigiéndose al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le aconsejó: "No juegue con la cola del león, lo lamentará", una expresión en farsi equivalente a no jugar con fuego.



Trump retiró el pasado mayo a EE. UU. del acuerdo nuclear multilateral de 2015 con Irán y volvió a imponer sanciones a Teherán, que entrarán en vigor el próximo agosto y amenazan con hundir la ya maltrecha economía iraní.



Una medida que tiene el objetivo de hacer claudicar a Irán en dos de sus líneas rojas: sus programas de misiles balísticos y su influencia regional.



"Pagaremos costos pero conseguiremos más beneficios", afirmó Rohaní, descartando como ya hizo el sábado el líder supremo, Ali Jameneí, cualquier negociación con Washington.



"Negociar hoy con EE. UU. no significa más que rendición y el fin de los logros de la nación de Irán. Si nos rendimos ante un bravucón mentiroso como Trump, saquean Irán", agregó.



En su alocución, Rohaní también aludió a las declaraciones efectuadas por numerosos responsables estadounidenses para animar los movimientos de protesta internos contra el régimen de los ayatolás. Al respecto, consideró que EE. UU. no es capaz de "provocar al pueblo iraní contra la seguridad y los intereses de Irán", pese a que en los últimos meses ha habido manifestaciones y huelgas por la crisis económica.



Este mes, Trump se mostró confiado en que la República Islámica aceptará sus condiciones y le contactará para llegar a un nuevo acuerdo porque está teniendo "muchos problemas y su economía se está hundiendo".



El acuerdo nuclear de 2015, firmado por Irán y el Grupo 5+1 (EEUU, Rusia, China, Reino Unido, Francia y Alemania), limita el programa atómico de Teherán a cambio del levantamiento de las sanciones internacionales, pero esta contrapartida está ahora en el aire debido a las medidas de Washington.



TEHERÁN (IRÁN)

EFE