Rusia y A. Saudita acuerdan prorrogar recortes de producción petrolera

Arabia Saudita y Rusia, los mayores productores de petróleo del mundo, acordaron el lunes en la necesidad de extender un acuerdo para reducir el bombeo de crudo por nueve meses, hasta marzo del 2018, a fin de controlar el exceso global de oferta, en un anuncio que impulsaba los precios del barril.

El ministro de Energía de Arabia Saudita, Khalid al-Falih, y su contraparte ruso, Alexander Novak, dijeron en un comunicado que harán "todo lo que sea necesario" para reducir el exceso de inventarios mundiales, usando una frase que se volvió popular hace cinco años cuando el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, intentaba defender al euro.



La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) se reunirá el 25 de mayo en Viena para considerar si se extienden o no los recortes de producción acordados en diciembre del año pasado con otros 11 países fuera del grupo, entre los que se encuentra Rusia.



Los precios del referencial Brent subían un 2,73 por ciento, por encima de los 52 dólares el barril, a las 1416 GMT, ya que el mercado esperaba previamente que los recortes de producción se extendieran al menos por seis meses.



Ahora que existe la expectativa de ampliar los recortes de producción por nueve meses tras la reunión de la OPEP, el grupo tendrá que redoblar sus esfuerzos para persuadir a sus miembros y a otras naciones que participan del pacto para que respalden la decisión.



Irak, que pertenece a la OPEP y cuyos volúmenes de extracción crecen rápidamente, ha dicho que respaldaría extender la vigencia del acuerdo por sólo seis meses. Kazajistán, que no hace parte de la OPEP, dijo el lunes que tendría dificultades para seguir adhiriéndose al pacto bajo los términos iniciales, ya que tiene previsto aumentar su bombeo.



Omán, en tanto, dijo que respaldaba por completo la opción de ampliar el compromiso por nueve meses.

Foco en los inventarios

La OPEP desea recortar los inventarios mundiales de petróleo a su promedio anual de cinco años, pero hasta ahora no ha podido conseguirlo.



Las existencias se ubican cerca de máximos históricos, en parte por el aumento de la producción en Estados Unidos, que no se ha sumado al actual acuerdo de productores. "Ha habido una reducción marcada en los inventarios, pero no estamos donde queremos llegar para alcanzar el promedio de cinco años", dijo Falih en una rueda de prensa en Pekín junto a Novak. "Hemos llegado a la conclusión de que el acuerdo necesita ser extendido", agregó.



La conferencia se produjo en momentos en que el presidente ruso, Vladimir Putin, se encontraba en Pekín durante una visita oficial.



El mandatario dijo que recientemente se había reunido con los jefes de las principales petroleras rusas y que éstas habían respaldado la extensión del pacto por nueve meses. "Me siento optimista porque nuestro principal aliado en este proceso, y nuestro principal aliado es sin duda Arabia Saudita, ha implementado por completo todos los acuerdos que se han llevado a cabo hasta ahora (...) Además, Arabia Saudita quiere mantener precios justos y estables del petróleo", añadió.



