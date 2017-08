Al estilo Trump, Netanyahu acusa a prensa de publicar noticias falsas

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, parafraseó al presidente estadounidense Donald Trump y acusó a la prensa de dar "noticias falsas", en una nueva crítica a los medios, que difunde desde hace meses casos de corrupción en los que es sospechoso, informó este jueves el diario israelí 'Yediot Aharonot'.

"La gran mayoría de los medios no tienen ganas de contaros lo que estamos haciendo. Porque prefieren dar a Israel la imagen de un país aislado y atrasado. Simplemente no quieren que los ciudadanos de Israel vean el éxito, no es parte de su narrativa", arremetió Netanyahu durante el brindis por el año nuevo judío que celebró anoche junto a dos mil simpatizantes de su partido, el Likud.

La mayoría de los medios no tienen ganas de contaros lo que estamos haciendo. Porque prefieren dar a Israel la imagen de un país aislado y atrasado FACEBOOK

TWITTER

El dirigente aseguró que la prensa toma partido y se refirió a la "injusticia de la industria de la desesperanza. Las noticias falsas", una expresión (en inglés, fake news) que ha popularizado Trump en sus frecuentes ataques a los medios.



Netanyahu cree que los medios apoyan las manifestaciones que cada sábado se repiten a las afueras de la vivienda del fiscal general del Estado, Avijai Mandelblit, que fue nombrado por el primer ministro y al que acusan de retrasar las investigaciones de los casos en los que es sospechoso.

Estas protestas son, según el jefe del gobierno, cubiertas por la prensa "con infinito entusiasmo" como "una forma de presionar a las instituciones que imponen la ley" para que él sea imputado "a cualquier precio", denunció.



EFE