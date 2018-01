Ahed Tamimi, el nuevo símbolo de la resistencia palestina

Para unos, Ahed Tamimi, una adolescente palestina de 16 años, es una heroína; para otros, una criminal.



Su imagen al ser detenida en diciembre por haber abofeteado y pateado a dos soldados israelíes dio la vuelta al mundo y la convirtió en uno de los símbolos de la resistencia en Cisjordania, territorio palestino ocupado por Israel.

El 15 de diciembre, día en que se grabó el video en el que aparece Ahed, Mohammad Tamimi, primo de la joven activista, había recibido una bala en la cara que lo dejó en un coma temporal. Cuatro días después, más de 30 militares llegaron armados a la casa de Ahed, en el poblado de Nabi Salih, para arrestarla.



Para las autoridades israelíes, los videos de Ahed son propaganda antiisraelí. Según el ministro de Defensa, Avigdor Lieberman, Ahed es una “terrorista”. “Nuestro mensaje es claro: Israel no permitirá daños a los soldados del Ejército”, trinó en Twitter.



Para la Oficina de Ramala del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH), “las circunstancias del arresto de la joven son muy preocupantes: en medio de la noche, soldados fuertemente armados, seguidos de un interrogatorio sin la presencia de un pariente o un abogado, sin tener en cuenta las normas internacionales”.



No es la primera vez que el rostro de ella circula en redes sociales. A sus 11 años, fue retratada enfrentándose a un militar con el puño en alto. En 2015, se hizo conocida por aparecer en un video en el que muerde a un militar en la mano para defender a su hermano, quien fue acusado de arrojar piedras a militares israelíes en una de las protestas en Nabi Salih.



Allí se inició, en 2009, un ciclo de protestas en respuesta, en principio, a la confiscación de un manantial por el asentamiento judío de Halamish. Tiempo después, las manifestaciones crecieron y se alinearon con el nacionalismo palestino.



Desde este momento, el espíritu irreverente de la joven de cabello rubio, rizado y rebelde encontró el lugar perfecto para desenvolverse. “Nadie me obligó a ir a la marcha o a resistir la ocupación. Lo hago porque veo extranjeros, sentándose, nadando y jugando en mi tierra, mientras yo temo que nos maten”, aseguró Ahed en uno de sus videos.



Voces como las de Amnistía Internacional (AI) y de la Unión Europea se han alzado en contra de la detención que se le impuso a Ahed. “La grabación de este (último) incidente muestra que ella no representaba una amenaza real y que su castigo es descaradamente desproporcionado”, aseguró Madgalena Mughrabi, directora adjunta de Oriente Próximo y Norte de África de AI.



Hasta el momento, la joven activista es acusada de doce cargos, entre ellos atacar a miembros de las fuerzas armadas de Israel, arrojar piedras, participar en manifestaciones e incitar a la violencia.



A su corta edad, Ahed ya simboliza para muchos la lucha de miles de niños y jóvenes encarcelados por protestar contra la ocupación. Para Bassem Tamimi, padre de Ahed y activista político, Ahed es una “representante de una nueva generación de jóvenes luchadores por la libertad”.



Sin embargo, la situación de los menores palestinos detenidos por Israel no es tan fácil. Según la organización de Defensa Internacional de los Niños, más de 500 menores fueron arrestados y juzgados en 2017.



Hasta ahora, el futuro de la joven palestina es incierto. El juez del caso de Ahed ordenó prorrogar su detención hasta el día de su juicio, el próximo miércoles 31 de enero. La podrían condenar a 10 años de prisión.

