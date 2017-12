Una vuelta al mundo

31 de diciembre 2017 , 01:52 a.m.

Embajada en Jerusalén y cardamomo en Guatemala

Después de anunciar que trasladará su embajada en Israel a Jerusalén, en Guatemala hay preocupación de que países del mundo árabe dejen de comprar cardamomo, uno de sus principales productos de exportación. Ya en los años 90, Guatemala se había tenido que retractar de una decisión igual por una amenaza de boicot de compra del producto con el que los árabes aromatizan su café. El Gobierno dice que hoy es diferente.

Una estación de metro llamada Donald Trump

Más de las embajadas en Jerusalén: en señal de agradecimiento por reconocer a Jerusalén como capital de Israel, el ministro de Transporte israelí, Israel Katz, quiere darle a una futura estación de metro cerca del Muro de los Lamentos, en la Ciudad Santa, el nombre de Donald Trump. Estaría ubicada en el corazón del área que los palestinos también quieren como su capital. Ya se anticipa la condena árabe.

¿Dónde está el pernil de cerdo?

La escasez de pernil de cerdo... Esa es la gran protesta de los venezolanos, casi todos chavistas, y no es una inocentada ni un cuento macondiano. Uno de los principales alimentos de la Navidad no llegó a los hogares y Maduro culpa a Portugal de un supuesto complot. Pero las empresas de allá ya aclararon que lo que sucede es que el Gobierno aún no ha acabado de pagar el cargamento de perniles del 2016. ¡Plop! Luego le echaron la culpa a Colombia.

Costa Rica se preocupa por su tasa de homicidio

Mientras en Colombia hay regocijo porque se logró bajar el número de homicidios en 2017 a cifras de hace 40 años –con una tasa menor a 24 por cada 100.000 habitantes–, países como Costa Rica están muy preocupados porque este año podrían cerrar con 600 muertos, es decir, una tasa de 12 por cada 100.000 habitantes. Venezuela cerrará a la baja con una tasa de 89, con más de 26.000 muertos. Pero el Gobierno dice que apenas es de 46,4.



