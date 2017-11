Una vuelta al mundo / Las horas bajas de la primera ministra May

No le salen las cosas a la primera ministra británica, Theresa May. A la sensación creciente de que no tiene cómo sacar adelante el 'brexit' y al escándalo sexual que provocó la renuncia de su ministro de Defensa se sumó el caso de su ministra de Cooperación Internacional, Piti Patel, quien dimitió por el escándalo que suscitaron sus reuniones no autorizadas con altos cargos del Gobierno de Israel. La apuesta de algunos líderes de la UE es a que se cae antes de año nuevo.

Colombianos, a los que más ‘rechazan’ en Chile

La Policía de Investigaciones (PDI) chilena dio a conocer la cifra de extranjeros a los que no les permitieron el ingreso en los 10 primeros meses de este año por no cumplir la Ley de Extranjería. Resulta que de los 8.425 foráneos rechazados, los que ocupamos el primer lugar somos los colombianos, con 2.997 casos. Un 62 por ciento no acreditó su condición de turista. Los segundos son los venezolanos (1.838).

Trump en China, ‘puro tilín tilín’

La cifra parece impresionante: 250.000 millones de dólares en acuerdos comerciales con China, por los cuales la administración de Donald Trump está alardeando con que está abriendo oportunidades para las empresas y para crear empleos. Pero, en realidad, la mayoría de los 15 acuerdos son memorandos de entendimiento no vinculantes que podrían tardar años en hacerse realidad. Los críticos dicen que faltó preparación de la gira para conseguir compromisos concretos de los chinos.

Obama, llamado a una corte, pero como jurado

Como cualquier ciudadano, el expresidente estadounidense Barack Obama fue preseleccionado para ser jurado en la corte del condado de Cook, en el área metropolitana de Chicago. Estuvo dos horas en el tribunal, hablando con la gente, firmando libros y tomándose fotos, pero no fueron requeridos sus servicios y por ello le permitieron irse a los pocos minutos. Al final recibió un cheque por 17,20 dólares como pago.

EDUARD SOTO

Editor Internacional@edusot