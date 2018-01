Una vuelta al mundo / Putin fue superado por opositora en la epifanía

Una de las tradiciones de la Iglesia ortodoxa rusa es sumergirse en aguas heladas para celebrar el bautismo de Cristo, que se celebra en esa Iglesia el 19 de enero. El presidente del país, Vladimir Putin, se hundió en el lago Seliguer, a menos 6-7 grados. Pero una de sus opositoras, la candidata a la presidencia Ksenia Sobchak, lo hizo en un río de Siberia a unos 40 grados bajo cero. A ver si igual lo supera en los comicios de marzo.

Maikel Moreno, en la CPI, pero como invitado

Curiosa, por decir lo menos, resultó la invitación que le hicieron al presidente del Tribunal Supremo de Justicia venezolano, Maikel Moreno, a la Corte Penal Internacional, en La Haya, justo en los días que se filtró que el magistrado está entre los posibles sancionados por la Unión Europea por el deterioro de la democracia y los derechos humanos en el vecino país. “Que lo dejen detenido de una vez”, trinaron varios desde Venezuela.

Si hubiera elecciones ya, ganaría ciudadanos

Si las elecciones fueran hoy, en España se impondría Ciudadanos, el emergente partido de centroderecha que tiene como líder a Albert Rivera y en Cataluña a Inés Arrimadas y que, según el más reciente sondeo de Metroscopia, lideraría con más del 27 por ciento de ventaja sobre los tradicionales PP (23,2) y Psoe (21,6). El que se desploma es Podemos, el otro emergente, pero de izquierda, que solo llega al 15 %.

Ciudad del Cabo, ante la ‘plaga’ de la sed

Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, podría ser la primera gran ciudad del mundo en quedarse completamente sin agua dulce tras una larga sequía, a lo cual se suma que no hay previsiones de lluvias importantes. El clamor es reducir el consumo diario a 50 litros por persona para no llegar al tan temido ‘día cero’, que, según los cálculos, podría ser el 21 de abril. ¡Y que sigan diciendo que el cambio climático no existe!

