Una vuelta al mundo / Dilma Rousseff se va con todo contra Netflix

La destituida presidenta brasileña Dilma Rousseff está muy enojada con Netflix porque, según ella, la plataforma de películas y series está haciendo proselitismo con O Mecanismo (El Mecanismo) una serie inspirada en el escándalo de corrupción de Lava Jato. La exmandataria asegura que se ataca su reputación y que su objetivo es perjudicar al expresidente Lula en las elecciones presidenciales de octubre próximo.

Los genes privilegiados del presidente Trump

El presidente Donald Trump nominó al almirante Ronny Jackson para ser el Secretario de Estado para Asuntos de los Veteranos. La designación no tendría nada de particular si no es porque Jackson es el médico de la Casa Blanca quien en unos publicitados exámenes al mandatario dijo que la “excelente” salud de Trump se debía a sus genes y a que “es esa la forma en que Dios lo ha hecho”. El desconcierto en los círculos médicos se hizo notar.

Querían reabrir caso por asesinato de Gandhi

La versión oficial dice que Mahatma Gandhi, el líder pacifista indio, fue asesinado de tres balazos por un integrista hinduista en 1948. Pero un ingeniero pretendía que la justicia reabriera el caso porque, según él, hubo un cuarto disparo que provino de un arma diferente a la del identificado agresor. Al final, el Tribunal Supremo Indio rechazó la petición porque la verdad de esa historia es “perfectamente conocida”.

Cachetada al aire por culpa de PPK

“¿Cuánta plata tienes?”, le increpó una mujer enojada al congresista del partido oficialista Peruanos Por el Kambio Guido Lombardi, al frente del palacio presidencial, y mientras ofrecía declaraciones a la TV. “Mucha, mucha”, le respondió fastidiado el legislador, y antes de que terminara de responder, la mujer le propinó una sonora cachetada. La crisis de corrupción que tumbó al presidente Pedro Pablo Kuczynski tiene los nervios de punta.

El parlamentario Guido Lombardi fue agredido mientras declaraba a la prensa. ► https://t.co/Kjp9SxJ2b4 pic.twitter.com/YDI2RbLAqM — RPP Noticias (@RPPNoticias) 28 de marzo de 2018



EDUARD SOTO

Editor Internacional

En Twitter: @edusot