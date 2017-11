EE. UU., único país al margen del acuerdo contra cambio climático

Siria anunció este martes en la cumbre de la COP23 en Bonn, Alemania, su intención de sumarse al Acuerdo del Clima de París, lo que deja a Estados Unidos como único país del mundo al margen de la coalición climática mundial.

La noticia la dio a conocer un delegado sirio ante sus colegas negociadores de la 23.ª Conferencia de la ONU sobre el cambio climático, según varios observadores.



“Han dicho que van a adherirse al Acuerdo de París”, declaró Safa Al Jayussi, directora de la ONG IndyAct, que tiene estatuto de observador en este proceso de negociación, refiriéndose a la intervención realizada en el pleno, en lengua árabe.



Por su parte, un portavoz de la Convención del Clima de Naciones Unidas indicó que el siguiente paso para Damasco será el de depositar sus instrumentos de ratificación ante la ONU en Nueva York.



Así, el país se convertirá en el Estado número 197 en unirse al acuerdo, que ya ratificaron 169 naciones y que entró en vigor menos de un año después de su firma en París, a finales de 2015.



“El representante sirio indicó que una ley fue adoptada (por su país) con miras a ratificar el Acuerdo de París”, agregó Cynthia Elliott, del grupo de reflexión estadounidense WRI, organización que tiene también el rango de observador en el proceso de negociación.



“Ellos subrayaron que todos los países tienen una responsabilidad, pero también mencionaron la intención de consagrarse a sus prioridades nacionales, especialmente la reconstrucción después de la guerra”, agregó Elliott.



Según la ONU, el delegado era Wadah Katmawi, viceministro sirio de Administración Local y Medioambiente.



“¡Es genial! Son la última parte de la Convención del Clima de la ONU en firmar el Acuerdo de París”, reaccionó Chai Qimin, el negociador de China. “Lo que solo deja a un país que anunció su salida”, añadió sin citar a Washington.

‘Espléndido aislamiento’

Y es que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el primero de junio su decisión de retirar a su país del Acuerdo de París, “a menos que el presidente pueda identificar términos más favorables para las empresas, los trabajadores y los contribuyentes estadounidenses”, dijo entonces su gobierno, y nunca dio más precisiones.



El Acuerdo de París busca limitar el calentamiento global a menos de 2 °C por encima de los niveles de la Revolución Industrial.



Con la decisión de Nicaragua en octubre de firmar el acuerdo, que en un principio había considerado insuficiente, y con la adhesión de Siria, Washington se queda solo en su denuncia del pacto.



Los estatutos del texto, no obstante, no permiten que su salida sea efectiva antes del 4 de noviembre del 2020. “Estados Unidos está aislado”, indicó este martes Alden Meyer, experto del grupo de reflexión estadounidense Union of Concerned Scientist. “Sobre ese tema del clima, nadie quiere estar al lado de Donald Trump, quien se encuentra en un espléndido aislamiento”, agregó.



“Cuando incluso Siria, con todos sus problemas, comprende la importancia de un acuerdo climático mundial, se ve cuán comprometido ideológicamente está el Partido Republicano en Estados Unidos con el negacionismo climático”, dijo Mohamed Adow, de la ONG Christian Aid.



Estados Unidos es actualmente el segundo emisor mundial de gases de efecto invernadero, y el primero en términos históricos.



En la COP23, que se celebra hasta el 17 de noviembre, participa una delegación estadounidense en los debates sobre las reglas de aplicación del acuerdo, “con el fin de proteger los intereses” del país, según el Departamento de Estado.

Cita en París

El 12 de diciembre se celebrará la Cumbre de París sobre Cambio Climático, a la cual, por el momento, el presidente Trump no ha sido invitado.



Unos 2.000 participantes, entre ellos 800 organizaciones y actores públicos y privados, son esperados en la cumbre, denominada One Planet Summit. Es organizada de manera conjunta por Francia, la ONU y el Banco Mundial y se llevará a cabo en la Île Seguin, en los suburbios parisinos.



“Por ahora, el presidente Donald Trump no ha sido invitado”, pues los jefes de Estado invitados son de “Estados involucrados en la aplicación del acuerdo”, precisó la presidencia francesa, que invitará sin embargo a representantes del gobierno estadounidense.

Avanza la gira por Asia

El presidente Donald Trump se encuentra en Asia, en una gira que lo llevará por cinco países para participar en cumbres regionales. El martes, desde Seúl, Corea del Sur, tuvo un frío encuentro con el presidente Moon Jae-in a causa de sus diferencias en temas de comercio y diálogo con Corea del Norte.



Al inicio de la reunión, Trump dijo que el país liderado por Kim Jong-un sería el “centro” de sus conversaciones y que negociaría “buenos acuerdos” con Moon, los cuales derivarán en ventas militares y en un menor déficit comercial.

AFP, EFE y BLOOMBERG