Las figuras femeninas que se instalaron en los semáforos de Australia

08 de marzo 2017 , 10:46 a.m.

Melbourne, en Australia, cambió los símbolos de diez semáforos ubicados en uno de los cruces de mayor tránsito de la ciudad por figuras femeninas, con el fin de sensibilizar a la opinión sobre la igualdad entre sexos y también para conmemorar el Día Internacional de la Mujer de este miércoles.

"La idea detrás de estos 'cruces de la igualdad' es promover la igualdad entre sexos y reducir los prejuicios inconscientes, cambiando la iconografía que vemos a diario, en particular en los semáforos", explicó Martine Letts, del Comité de Melbourne, al Australian Broadcasting Corporation. Esta ONG formada por más de 120 empresas y asociaciones locales financió la iniciativa, que recibió el apoyo del estado de Victoria. (Además: Desempleo femenino en Colombia supera al de América Latina y el Caribe).



Para la ministra de los Derechos de las Mujeres del estado de Victoria, Fiona Richardson, la experiencia va a ayudar, según ella, a combatir el sexismo. (Lea también: Defensoría pide protección para lideresas sociales en Colombia).

"La idea detrás de estos 'cruces de la igualdad' es promover la igualdad entre sexos". Foto: Tracey Nearmy / EFE

"Hay mil formas de excluir a las mujeres del espacio público, que parecen insignificantes, pero que son simbólicamente importantes", declaró. "La cultura del sexismo está hecha de pequeños detalles, como las figuras masculinas en los cruces, y de problemas más graves, como las tasas de violencia machista sufridas por las mujeres. Nuestro gobierno trabaja en la igualdad entre sexos para todas las mujeres", añadió.



Sin embargo, la iniciativa no ha tenido tan buena recepción. En las redes sociales hay reacciones divididas.



"Me gusta pensar que en los nuevos semáforos de Melbourne lo que se ve son pequeños hombres verdes travestidos", escribió Thomas John Jaspers en Twitter. (Video: ¿A qué me comprometo en el Día Internacional de la Mujer?).



El alcalde de Melbourne se preguntó por el valor del experimento: "Estoy totalmente a favor de la igualdad entre sexos pero ¿de verdad?", declaró a la prensa. "Desgraciadamente, creo que este tipo de ejercicios costosos va a provocar la burla, más que el apoyo a una cuestión muy importante".



La iniciativa del cambio con íconos femeninos en los semáforos se ha hecho también en otros países como Alemania, Nueva Zelanda y Austria.



