¿Qué pasó en el mundo esta semana?

Reuters / Marco Bello

El político ex chavista Henri Falcón oficializó su candidatura a las presidenciales venezolanas, en un acto que fue rechazado por la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que había anunciado que no enviaría a ningún contendor a los comicios. La MUD aseguró que con la postulación asumían que Falcón ya no hacía parte de la coalición.