¿Qué es el Ramadán y por qué los musulmanes lo celebran?

17 de mayo 2018 , 06:39 a.m.

El Ramadán es un ayuno de un mes durante el cual los musulmanes no comen entre el amanecer y el atardecer. Éste es uno de los cinco pilares del Islam, junto con la fe, la oración, la caridad y la peregrinación a la Meca.



Los musulmanes tienen dos comidas importantes durante este periodo de tiempo: el suhoor, que se realiza antes del amanecer, y el iftar, que se realiza justo después del atardecer.



"Cuando comienza el Ramadán se abren las puertas del Paraíso, se cierran las puertas del Infierno y el demonio es atado con cadenas".

Para los musulmanes el Ramadán es un tiempo de reflexión espiritual y oración, así que también se abstienen de tener relaciones sexuales durante las horas sol.



El Ramadán no siempre se realiza en las mismas fechas, pues depende del calendario islámico, que está acorde a los ciclos de la luna y por eso la fecha varía cada año.



Lo único claro es que se debe hacer el noveno mes de dicho calendario, que corresponde a cuando el Corán fue revelado por primera vez al profeta Mahoma.



Este año, el Ramadán se realizará entre el 16 de mayo hasta el 14 de junio.



Según el Corán, el profeta Mahoma dijo: “Cuando comienza Ramadán se abren las puertas del Paraíso y se cierran las puertas del Infierno, y el demonio es atado con cadenas”.

No todos los musulmanes ayunan durante el Ramadán. Niños y ancianos no están obligados a hacerlo, mientras que las mujeres embarazadas y personas enfermas no deben hacerlo en estos días, pero deberán cumplirlo en otras fechas antes de que acabe el año.



Lo mismo sucede con algunas personas que tengan permiso especial: deberán ayunar antes de finalizar del año para compensar.



Al final del Ramadán se hace una fiesta de tres días que se llama aid el fitr (la fiesta del ayuno), y es el momento en el que se rompe el ayuno. Este empieza cuando la luna nueva empieza a verse de nuevo (al final del mes).



Esta fiesta es importante porque es en la que se agradece a Alá por haber dado la fortaleza para ayunar el mes que acaba de terminar.



