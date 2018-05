Una vuelta al mundo / Melania, de nuevo acusada de plagio

La primera dama de EE. UU., Melania Trump, fue acusada de tener varias similitudes en su campaña Be Best, contra el ciberacoso, con una iniciativa del 2009 de la Comisión Federal de Comercio, publicada en el gobierno de Barack Obama. Este episodio recuerda las acusaciones de plagio del 2016, cuando en un discurso de Melania se identificaron pasajes enteros de un discurso de la ex primera dama Michelle Obama.

PPK, de Kuczynski, se queda sin la 'K'

Peruanos Por el Kambio (PPK), el partido fundado por el expresidente Pedro Pablo Kuc-zynski, dijo esta semana que corregirá la falta ortográfica de su nombre al sustituir la K de la última palabra por una C.



El partido mantenía desde su creación una grafía incorrecta en su nombre para que su sigla PPK coincidiera con la del nombre y apellidos de Kuc-zynski. Al parecer, su coalición también lo abandonó.

Réplica de frontera intercoreana

Por estos días, unos estudios de cine en Seúl (Corea del Sur) están haciendo su agosto gracias a una réplica exacta de la Zona Desmilitarizada de la península de Corea, que se ha convertido en un referente turístico en el país después de la histórica cumbre entre el líder norcoreano, Kim Jong-un, y el presidente surcoreano, Moon Jae-in, pues todos quieren la foto en la línea de demarcación militar que ambos cruzaron el pasado mes de abril.

Bush y la frase que Churchill no dijo

Al aceptar un premio, el expresidente estadounidense George W. Bush citó, según él, las palabras del ex primer ministro británico Winston Churchill: “EE. UU. es indispensable para el mundo, y los peligros del aislamiento acechan”, dijo.



Pero, según informó ‘The Guardian’, los historiadores afirmaron que esto nunca lo dijo el ‘premier’ británico. Por lo menos, la ‘cita’ resultó oportuna, pues sirvió como una crítica a la política aislacionista de Trump.



EDUARD SOTO

Editor Internacional

En Twitter: @Edusot