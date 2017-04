ONU vota para poner fin a misión paz en Haití y reemplazarla por otra

14 de abril 2017 , 12:59 a.m.

14 de abril 2017 , 12:59 a.m.

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas votó de forma unánime el jueves a favor de poner fin a su misión de paz en Haití, que estuvo activa por 13 años, y reemplazarla con un cuerpo policial más pequeño que podría ser retirado luego de dos años si el empobrecido país pone en funcionamiento su propia fuerza.

La misión, conocida como MINUSTAH y que contó con enviados de muchos países de América Latina, se ha visto salpicada por polémicas como acusaciones de abuso sexual. El Consejo dijo que las elecciones en Haití y la asunción de un nuevo presidente son un "hecho importantísimo para la estabilización" del país caribeño.



"Ahora necesitamos una misión nueva y configurada que esté centrada en el cumplimiento de la ley y de los derechos humanos en Haití", dijo el embajador británico ante la ONU, Matthew Rycroft.



"Los cascos azules hacen un trabajo fantástico pero son muy costosos y deberían ser empleados cuando sea necesario. Apoyamos terminar con esa misión y convertirla en otra unidad. Y creo que veremos lo mismo en otras partes del mundo", añadió.



El cierre de la misión en Haití, con un costo de 346 millones de dólares, fue recomendado por el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en momentos en que Estados Unidos quiere rebajar los montos con los que financia estos cuerpos.



Actualmente hay 2.342 soldados de la ONU en Haití, que se retirarán en los próximos seis meses. La nueva misión será establecida por un plazo original de seis meses, desde octubre de este año a abril de 2018.



La misión de la ONU fue desplegada en 2004 cuando una rebelión llevó al derrocamiento y posterior exilio del por entonces presidente Jean-Bertrand Aristide. Haití sufrió varios desastres naturales en los últimos años, incluyendo un devastador sismo en 2010 y el paso del huracán Matthew el año pasado.



Lucien Jura, portavoz del presidente haitiano, Jovenel Moise, elogió la misión de la ONU. "La ONU nos ha ayudado a superar difíciles momentos, pero no podemos depender de ellos indefinidamente para la seguridad y la estabilidad del país", declaró.



En el pasado, efectivos de la ONU han sido acusados de abuso sexual y de introducir una epidemia de cólera, que no estaba presente en el país hasta que miembros de la misión lanzaron aguas residuales a un río. Naciones Unidas no acepta responsabilidad legal por la aparición de esa enfermedad, que ha contagiado a 800.000 personas y causado la muerte de unas 9.300.



REUTERS